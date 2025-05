Chris Brown é preso no Reino Unido por suspeita de agressão em boate

O cantor Chris Brown foi detido no Reino Unido por agentes da polícia na madrugada desta quinta-feira, 15, após desembarcar no local

O cantor Chris Brown foi preso no Reino Unido na madrugada desta quinta-feira, 15, por suspeita de agressão contra um produtor musical. O caso teria acontecido em uma boate em Londres, em 2023.

De acordo com informações do jornal 'The Sun', a prisão de Brown, realizada por agentes da Polícia Metropolitana, ocorreu por volta de 2h da manhã no hotel luxuoso The Lowry, pouco tempo após o artista desembarcar em um jato particular.

Chris Brown foi levado para uma delegacia sob custódia para um interrogatório. Em nota ao 'Daily Mix', a polícia confirmou a prisão do cantor: "Um homem de 36 anos foi preso em um hotel em Manchester pouco depois das 2h da manhã desta quinta-feira, 15 de maio, sob suspeita de agressão grave. Ele foi levado sob custódia, onde permanece", informaram.

"A prisão está ligada a um incidente ocorrido em um local na Hanover Square em 19 de fevereiro de 2023. A investigação está sendo conduzida por detetives da Unidade de Comando Básico da Área Central Oeste", concluíram.

Até o momento, Chris Brown não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

A acusação contra Chris Brown

A prisão de Chris Brown está relacionada a uma suposta agressão contra o produtor musical Abe Diaw, ocorrida em 2023 em uma boate. De acordo com o profissional, o cantor o teria atacado, sem motivo, com uma garrafa por duas ou três vezes, além de ter desferidos socos e chutes quando ele já estava caído no chão .

Chris Brown já foi preso anteriormente

Esta não é a primeira vez que Chris Brown é detido. Há alguns anos, o rapper foi preso por ter agredido a cantora Rihanna em 2009, sua então namorada à época. O artista foi condenado a 180 dias de trabalhos comunitários, terapia e um período de liberdade condicional.

Em 2014, o rapper foi condenado a ficar mais 131 dias na prisão por violar a condicional no caso de agressão contra Rihanna.

