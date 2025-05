Chris Brown é liberado da prisão após ser acusado de agressão em boate

O cantor Chris Brown, detido no Reino Unido na última semana por suposta agressão, foi liberado sob valor altíssimo de fiança; saiba detalhes

O cantor Chris Brown, detido na última semana no Reino Unido por acusação de agressão, foi liberado da prisão nesta quarta-feira, 21, após a Justiça britânica conceder fiança. O caso envolvendo um produtor musical teria acontecido em uma boate em Londres, em fevereiro de 2023.

Na última sexta-feira, 16, um dia após a prisão, o cantor teve a fiança negada. Agora, o pedido foi liberado com a condição de pagar quatro milhões de libras (mais de R$ 30 milhões na conversão atual), além de mais 1 milhão de libras (R$ 7 milhões) em até sete dias.

A prisão de Chris Brown está relacionada a uma suposta agressão do artista contra o produtor musical Abe Diaw, ocorrida em 2023 em uma boate. De acordo com o profissional, o cantor teria o atacado, sem motivo, com uma garrafa por duas ou três vezes, além de ter desferidos socos e chutes quando ele já estava caído no chão.

Não há mais detalhes envolvendo a suposta agressão relacionada a Chris Brown, uma vez que, segundo a lei britânica, os veículos de comunicação não podem publicar informações que possam prejudicar o julgamento depois que uma pessoa é acusada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BROWN (@chrisbrownofficial)

Chris Brown já foi preso anteriormente

Esta não foi a primeira vez que Chris Brown é detido. Há alguns anos, o rapper foi preso por ter agredido a cantora Rihanna em 2009, sua então namorada à época. O artista foi condenado a 180 dias de trabalhos comunitários, terapia e um período de liberdade condicional.

Já em 2014, o rapper foi condenado a ficar mais 131 dias na prisão por violar a condicional no caso de agressão contra Rihanna.

Leia também: Rapper de 31 anos morre poucas horas antes de show na França; saiba detalhes