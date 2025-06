Chitãozinho e Xororó celebram homenagem no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

Chitãozinho e Xororó falam sobre a emoção de celebrarem os 55 anos de carreira com homenagem no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

Os cantores Chitãozinho e Xororó viveram uma noite especial nesta quarta-feira, 4. Isso porque eles foram os grandes homenageados na cerimônia do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Os artistas sertanejos foram os escolhidos para receberem homenagens no palco. Ao longo da premiação, a história deles foi contada no palco pelos apresentadores e vários cantores interpretaram seus grandes sucessos no palco.

Na entrada do evento, os dois celebraram a homenagem especial. "É muita emoção. A gente, com 55 anos de carreira, poder ver a nossa história sendo contada através do nosso repertório por diversos intérpretes homenageando a nossa música. É uma noite muito especial”, disse Xororó.

Por sua vez, Chitãozinho disse: "É muito emocionante. É um momento muito raro, especial. Eu acredito que hoje é um dos grandes momentos da nossa história, da nossa carreira, com essa homenagem tão linda”.

Xororó canta em japonês no novo álbum

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, agitou as redes sociais ao compartilhar o trecho de uma música cantando em japonês. A canção faz parte do novo álbum da dupla, chamado José e Durval - que são os nomes de batismo deles -, que será lançado no dia 20 de setembro.

No novo vídeo, ele compartilhou o trecho inicial da canção 'Nada Sou', que é uma parceria com o grupo Begin. A música foi gravada em 2014, quando o grupo nipônico esteve no Brasil, e é uma regravação de uma música tradicional japonesa.

Em uma audição na semana passada, Xororó contou que não fala japonês, mas se esforçou para aprender o início da música para a gravação. "Esse comecinho não tinha [quando ele canta em japonês], a gente gravou só a parte em português e ele começava. Como é o nosso álbum, precisa que eu comece cantando. Eu ouvi ele cantando, escrevemos em português, e fizemos a voz do começo em japonês", afirmou ele.