Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada em atestado de óbito

O cantor Ozzy Osbourne, lenda do Black Sabbath, faleceu em julho, aos 76 anos; causa oficial da morte foi divulgada nesta terça-feira, 5

A causa oficial da morte de Ozzy Osbourne foi revelada nesta terça-feira, 5, cerca de duas semanas após a morte do cantor. O vocalista do Black Sabbath faleceu aos 72 anos no dia 22 de julho, em sua casa, cercado pela família.

De acordo com o jornal 'The Sun', o atestado de óbito de Ozzy aponta morte em decorrência de um infarto agudo do miocárdio e uma parada cardíaca fora do hospital . Ainda segundo o documento do qual o veículo inglês teve acesso, "causas conjuntas" a presença de doença arterial coronariana e de Parkinson com disfunção autonômica também foram mencionadas.

A doença de Parkinson, inclusive, foi revelada publicamente pelo roqueiro há mais de cinco anos. Ozzy Osbourne recebeu o diagnóstico em 2019 após sofrer uma queda que o levou a realizar uma cirurgia. Vale lembrar que, semanas antes de sua morte, o cantor fez seu último show com a banda Black Sabbath.

A despedida de Ozzy Osbourne

A família do cantor Ozzy Osbourne, o Príncipe das Trevas, se reuniu no dia 30 de julho para o serviço de funeral dele em Birmingham, Inglaterra. A despedida começou com um cortejo pelas ruas da cidade natal dele e a emoção da viúva, Sharon Osbourne, chamou a atenção.

Sharon foi amparada pelos filhos, Jack e Kelly Osbourne, enquanto era vista muito emocionada. O caixão de Ozzy foi levado em um carro fúnebre e coberto por flores roxas que formavam o nome dele.

Ao longo do cortejo, o público gritava o nome dele e também recados de consolo para a viúva: "Nós te amamos, Sharon". O sepultamento do cantor aconteceu ao final do dia em uma cerimônia privativa para a família.

Quem foi Ozzy Osbourne?

O cantor Ozzy Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 com o nome de batismo de John Michael Osbourne. Em sua infância, ele sofreu abusos sexuais e tentou se enforcar aos 14 anos, mas foi salvo pelo pai. Ele tinha TDAH e dislexia, o que o fez ter dificuldades na escola. Tanto que ele abandonou os estudos aos 15 anos. Aos 18 anos, ele chegou a ser preso por roubo.

O artista começou sua carreira musical aos 19 anos, quando entrou para uma banda. Ele entrou para a história da música de heavy metal por seu talento e irreverência no Black Sabbath. Ele protagonizou momentos inusitados dentro e fora dos palcos. Tanto que ele recebeu o apelido de 'Príncipe das Trevas'.

Um dos momentos mais inusitados de sua carreira foi quando arrancou a cabeça de um morcego no palco, mas ele se defendeu ao dizer que acreditava que era de borracha.

