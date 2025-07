Carro do sertanejo Fabiano Menotti capota em rodovia

Fabiano Menotti, da dupla César Menotti, sofreu um acidente de carro neste domingo, 13, a caminho de um show no Rio de Janeiro

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla com Cesar Menotti, sofreu um acidente de carro neste domingo, 13. De acordo com o Portal Leo Dias, o carro do artista capotou em uma rodovia a caminho de um show no Rio de Janeiro.

Menotti contou que o carro da frente freou de repente e ele tentou desviar, mas outro carro o atingiu e aconteceu o capotamento. O artista está bem e não teve ferimentos graves.

Apesar do susto, ele decidiu manter a agenda de shows e vai se apresentar nesta noite.

A marmita de Fabiano Menotti

O cantor sertanejo Fabiano Menotti surpreendeu ao mostrar que é gente como a gente e é adepto da marmita. Enquanto estava em um jatinho a caminho de um show, o artista revelou que comeu as marmitas preparadas por sua esposa, Gaby Menotti.

O astro revelou que comentou com a esposa que estava com vontade de comer carne cozida e ela preparou dois potes para o marido levar na viagem. As marmitas dele tinham arroz, feijão e carne cozida com batatas.

"Eu saí de casa correndo, atrasado, e eu falei para a Gabriela que estava com muita vontade de comer carne cozida. Vocês acreditam que deu tempo dela chegar no aeroporto e trazer a marmita para mim. E duas ainda! É amor demais, beijo meu amor! Obrigada pelas marmitas!”, disse ele.

E ainda brincou sobre ter se tornado alguém que leva marmita para comer uma refeição saudável. "Agora eu estou acreditando que virei maromba mesmo e a Gabi está acreditando também. Carregando marmita. E está gostoso de um tanto. Fenômeno! Carne cozida com batata, arroz, feijão, não tem nada mais maravilhoso. Vou comer as duas”, afirmou.