Carol Biazin se inspira em relatos de fãs para lançar música sobre aceitação: 'Um manifesto'

Carol Biazin recebe CARAS Brasil em seu camarim no Hopi Pride para falar sobre nova música

Carol Biazin (28) abre o coração ao refletir sobre o processo criativo por trás de uma de suas novas músicas, Te Amo Sem Culpa, e revela que a inspiração parte de um momento íntimo de conexão com seus fãs. A cantora compartilha como cartas e mensagens recebidas ao longo da carreira a fazem enxergar sua arte sob uma nova perspectiva.

“Ela é uma inspiração que vem dos meus fãs, na real. Eu paro um dia em casa pra ver várias cartinhas que eu recebo dos shows e dos nossos encontros, assim”, conta, em entrevista à CARAS Brasil, ao receber nossa equipe em seu camarim no Hopi Pride.

Ao reler os recados carinhosos, Carol percebe um padrão emocionante entre as mensagens: muitas pessoas relatam que encontram forças em sua música para se aceitar. “Várias cartas citam o fato de que eu ajudo muitas das pessoas a se aceitarem, a sua própria sexualidade. E aí eu começo a entender, eu acho, uma coisa que tá tão na minha cara — que é essa importância de falar sobre isso, né?”, desabafa.

Mesmo construindo uma carreira com forte identificação com o público feminino, a artista sente que ainda falta algo em seu repertório: uma faixa que aborda com clareza o orgulho de ser quem se é. “Apesar de eu sempre fazer músicas pra outras mulheres, eu acho que nunca tem uma música com esse tema, de fato, que fale sobre esse orgulho, né?”, afirma.

A nova canção, segundo Carol, surge como um manifesto e um agradecimento. “É mais pra mim como uma ideia de manifesto e um presente pros fãs que me trazem até aqui. Então, essa música vem dessa inspiração, sabe? Dessa vontade.”

Com a emoção à flor da pele, ela ainda manda um recado direto e carinhoso para quem a acompanha desde o início: “De falar pra eles: ‘Cara, que foda. Vocês também me fazem sentido, caralho. Então obrigada. E eu quero que vocês sintam isso de volta, sabe?’ É meio que esse é o lugar.”