Cantora Sol, sucesso na década de 1980, é encontrada sem vida aos 59 anos

Famosa por suas participações em o 'Clube do Bolinha' e 'Programa Silvio Santos', a cantora Sol foi encontrada por amigos no sábado, 12

Sandra Fátima do Valle Reis, mais conhecida como a cantora Sol, faleceu aos 59 anos no último sábado, 12, em São Paulo. A artista, sucesso na década de 1980, ficou famosa por suas participações em atrações como 'Clube do Bolinha' e 'Programa Silvio Santos'.

De acordo com Vitória Cury, filha do apresentador Bolinha, Sol foi encontrada sem vida. " Ela foi encontrada sem vida por um casal de amigos por volta do meio-dia. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal. Aguardamos a liberação para domingo ", declarou ela ao site 'Quem'.

O perfil oficial da cantora confirmou o falecimento e informou que o velório acontecerá na segunda-feira, 14, no Cemitério da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Amigos de Sol organizaram uma vaquinha para pagar as despesas do sepultamento. A causa da morte não foi revelada.

A carreira de Sol

A cantora Sol iniciou a carreira artística ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade. O primeiro sucesso, porém, aconteceu aos 16, quando lançou o single 'Meu Gatinho'. Com isso, a artista passou a se apresentar em programas de auditórios na TV na década de 1980.

'Sonho Colorido' e 'Professor de Amor' também estão entre os sucessos de Sol. Em 1989 ela lançou o CD 'Sol - Lambada Sabor Tropical'. Embora estivesse afastada dos holofotes, a artista continuava se apresentando em eventos beneficentes.

A veterana chegou a cantar 'Concerto Para Uma Voz' ao lado de Agnaldo Rayol (1938-2024), e 'La Traviata' com o primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo.

