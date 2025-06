Cantora sertaneja é atacada na porta de casa e tem o cabelo cortado por criminoso

A cantora sertanejo Débora Amorim vive noite de terror na frente de casa ao ser seguida e agredida por criminoso. Entenda o que aconteceu

A cantora sertaneja Débora Amorim viveu um momento de terror na frente de sua casa em Blumenau, Santa Catarina. Ela disse que foi seguida e atacada por dois homens na frente de sua casa. Inicialmente, ela achou que era um assalto, mas foi agredida e teve o seu cabelo cortado.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil já iniciou a investigação do caso. As imagens da câmera de segurança mostraram quando ela abriu a porta do carro e foi abordada por um homem, que a agrediu com um objeto que parecia uma máquina de cortar cabelo. Ela disse que recebeu golpes na cabeça e teve seu cabelo cortado. Ela gritou pedindo socorro e os homens foram embora.

Nas redes sociais, a cantora contou que já era alvo de ataques nas redes sociais e chegou a ter o pneu do seu carro rasgado poucos dias antes.

“Estou me recuperando fisicamente já. Não tem sido momentos de felicidade porque são situações que geram traumas. Mas quero esclarecer que a linha de investigação da Polícia Civil já começou. Quero também esclarece que sofri ameaças pela internet de perfis fakes, pessoas ao meu redor também e meu esposo. Polícia já tem todo esse material e já está investigando. Quero justiça por mim”, afirmou ela nas redes sociais e também mostrou imagens da moto dos homens que a abordaram.

Por enquanto, os criminosos não foram identificados.

Quem é Débora Amorim?

A cantora Débora Amorim tem 31 anos. A artista iniciou a carreira na música gospel, mas migrou para o sertanejo. Ela já lançou músicas em plataformas de streaming e faz shows em eventos na região de Santa Catarina. Nas redes sociais, ela mostra o seu dia a dia e momentos importantes de sua carreira.