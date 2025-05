Cantora Rosana, do hit ‘O Amor e o Poder' faz rara aparição em público

A cantora Rosana, do hit ‘O Amor e o Poder’ reaparece em público ao lado do filho para fazer show

Ícone da música dos anos 80, a cantora Rosana reapareceu em público na noite de sexta-feira, 30, para fazer um show no Rio de Janeiro. A estrela apresentou o espetáculo Rosana Sucessos no Teatro Rival, incluindo os hits ‘O Amor e o Poder’, ’Nem Um Toque’ e ‘Custe o que Custar’.

Ela chegou ao local do evento acompanhada do filho e esbanjou simpatia ao ver os fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que Rosana está com 71 anos de idade. Hoje em dia, ela leva uma vida longe dos holofotes e faz raras aparições em público apenas em ocasiões especiais.

Rosana - Foto: Thiago Martins / AgNews

Rosana - Foto: Thiago Martins / AgNews

Rosana - Foto: Thiago Martins / AgNews

Críticas para a nova aparência dela

Em 2022, a cantora Rosana chegou a se despedir das redes sociais após ser alvo de comentários negativos. “Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração à todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico”, afirmou.

A artista foi alvo de duras críticas para sua nova aparência após passar alguns anos longe da mídia. Ela reapareceu em uma aparição no programa Domingão com Huck, da Globo.

Enquanto ela estava na telinha, os internautas questionaram a mudança no rosto com procedimentos estéticos, já que ela surgiu quase irreconhecível. “A Rosana está muito diferente”, disse um fã. “Quase não reconheci”, afirmou outro.

Hoje em dia, ela já fez as pazes com as redes sociais e sempre mostra seus encontros com os amigos.