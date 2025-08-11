CARAS Brasil
  2. Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Música / Luto

Cantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web

Em Cuiabá, a cantora Luna Alves morreu aos 39 anos de idade após agradecer a vida e carreira em suas redes sociais

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 17h16

Luna Alves
Luna Alves - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Luna Alves, de 39 anos, foi vítima de um infarto em seu apartamento no Bairro Araés, em Cuiabá, na madrugada deste domingo, 10. Poucas horas antes de falecer, a artista realizou um show na capital, e postou em suas redes sociais agradecimentos pela sua vida e trabalho.

A artista se apresentou em um bar universitário no último sábado, 9, e voltou ao seu apartamento após o evento, junto de seu marido e baterista Guilherme Schreiner. Na madrugada de domingo, por volta das 5h50min da manhã, a cantora foi dada como morta.

O músico contou ao G1 que performou no show ao lado da esposa e que Luna aparentava estar bem, mesmo após a apresentação. “Fui deitar já era 1h40 da manhã, e ela tava super bem. A gente começou a ver vídeos e depois fomos dormir. A partir das 5h10, ouvi ela passando mal na cama e levantei para chamar o Samu. O médico ficou na linha comigo me ajudando. O Samu não demorou muito, mas, infelizmente, veio a constatar o óbito”, contou o músico.

A notícia do falecimento de Luna Alves chocou os fãs e gerou comoção nas redes sociais. ”Minha princesa que Deus receba você nos braços dele! Meus sentimentos a toda família” , comentou internauta. “Hoje nos despedimos de uma voz que encantou e de um coração que tocou tantas vidas. Que Deus receba nossa querida Lu com todo o amor e luz que ela espalhou aqui na Terra. Meus sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e ouvi-la cantar. Para sempre eterna Luna”, escreveu fã.

Família e amigos da artista lamentaram o luto em nota de falecimento publicada no perfil oficial da cantora. “Eu te amo pra sempre, mãe. Minha Lucinha”, comentou a filha da cantora. “Perdi uma mulher, perdi uma parceira. Só peço a Deus força pra poder seguir. Te amo”, escreveu Guilherme Schreiner.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

