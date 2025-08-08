CARAS Brasil
  2. Cantora gospel Amanda Wanessa reaparece em novas fotos após internação
Música / Tratamento

Cantora gospel Amanda Wanessa reaparece em novas fotos após internação

Em coma vigil, Amanda Wanessa surgiu em novas fotos durante visita da família em hospital; cantora gospel sofreu grave acidente em 2021

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 09h57

Amanda Wanessa
Amanda Wanessa - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora gospel Amanda Wanessa, internada em um hospital no Recife, reapareceu em novas fotos ao lado da família. Na última quinta-feira, 7, o marido da artista, Dobson Santos, compartilhou com o público registros de sua visita à companheira na unidade de saúde.

Em uma das imagens, Amanda aparece recebendo carinho da filha do casal, Mel, de 12 anos atualmente. Já no segundo clique, Dobson tirou uma selfie da família com a cantora acordada. "Sempre será nós! Não vão nos separar", escreveu o companheiro da artista na legenda.

Vale lembrar que Amanda Wanessa vive em coma vigil após um grave acidente de carro sofrido em 2021. A cantora gospel foi internada nos últimos dias para dar continuidade ao tratamento das sequelas. Segundo informações do jornal 'O Globo', os médicos suspeitam que ela possa ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Atualmente, Amanda respira sem ajuda de aparelhos, mas não consegue se comunicar, não reconhece pessoas e é alimentada por sonda. Em entrevista recente cedida ao 'G1', Dobson contou que a esposa possui um acompanhamento quase diário com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional. Ele também explicou que o quadro é irreversível, mas estável.

Amanda Wanessa surge em novas fotos ao lado da família - Reprodução/Instagram
Amanda Wanessa surge em novas fotos ao lado da família - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Amanda Wanessa?

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, quando o veículo onde estava colidiu com um caminhão. A artista quebrou as pernas, braços e cabeça. Sua filha, Mel, que também estava no veículo, realizou uma cirurgia e se recuperou rapidamente, assim como uma amiga e o pai da artista.

Amanda permaneceu 642 dias internada no Hospital Português, no Recife, e recebeu alta hospitalar em outubro de 2022. O perfil oficial da artista nas redes sociais, que atualmente soma 1 milhão de seguidores, continua ativo e é movimentado pelo marido, Dobson José dos Santos, que costuma compartilhar raros registros atuais da companheira.

Leia também: Coma vigil: entenda o estado de consciência em que Amanda Wanessa se encontra

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

amanda wanessa

