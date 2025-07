Cantora gospel Amanda Wanessa reaparece em nova foto 4 anos após acidente

A família de Amanda Wanessa compartilhou novos registros da cantora gospel, vítima de um grave acidente em 2021; saiba como ela está

A cantora gospel Amanda Wanessa fez uma rara aparição nas redes sociais na última quinta-feira, 10. A família compartilhou com o público novos registros da artista durante uma visita da também cantora Ruthe Dayanne.

Amanda sofreu um grave acidente de carro em 2021 e chegou a ficar 642 dias internada em um hospital. Ainda em recuperação, a cantora gospel recebe cuidados de familiares e de médicos a domicílio.

O perfil oficial da artista, que atualmente soma 1 milhão de seguidores, continua ativo e é movimentado pelo marido, Dobson José dos Santos, que costuma compartilhar raros registros atuais da companheira. A última aparição de Amanda Wanessa na rede social foi em seu aniversário, celebrado em abril deste ano.

Na ocasião, Dobson fez uma homenagem emocionante à esposa: "Hoje celebro com coração grato o dom da vida que Deus te concede. Em cada dia, Ele te presenteia com novas oportunidades e bênçãos. Agradeço a Ele por sua infinita misericórdia, por te guiar com amor e te fortalecer nos momentos de dificuldade", escreveu ele.

"Que a presença do Senhor continue iluminando nosso caminho, nossa família, nossas vidas e que você seja sempre digna de Sua graça. Parabéns anjo! Nós Te amamos", completou o marido de Amanda Wanessa.

Família de Amanda Wanessa divide raros registros da cantora gospel - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Amanda Wanessa?

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, quando bateu de frente com um caminhão. A artista quebrou as pernas, braços e cabeça. Sua filha, Mel, que também estava no veículo, realizou uma cirurgia e se recuperou rapidamente, assim como uma amiga e o pai da artista.

Em abril de 2022, a família de Amanda fez um post especial nas redes sociais para celebrar a alta hospitalar dela: "Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife)", informaram.

"Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje! Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o MILAGRE! É o ‘retrato’ da graça de Deus. Aleluia. Ah, o Senhor é o Todo Poderoso, Jeová Rafah. Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes", completou a família.

