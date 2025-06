Cantor Yohan recorda passagem por reality da Netflix: 'Estava muito fragilizado'

Yohan Tanaka explica frustação após ter participado de Round 6: O Desafio, da Netflix, e conta como reality influenciou em seu novo projeto musical

No fim de 2023, Yohan Tanaka (34) se tornou assunto ao relatar sua experiência como participante do reality Round 6: O Desafio (Netflix). Agora, quase dois anos depois, o cantor diz que a passagem pelo programa causou um "efeito borboleta" em sua vida, que resultou em seus três novos EPs, que contam a história de um relacionamento tóxico.

Em entrevista à TV CARAS, Yohan explica que o processo de seleção para o reality da Netflix começou em 2022, porém, foi para as gravações apenas no ano seguinte . "Quando cheguei lá, não era o que foi proposto. Não dependia da gente mesmo", conta ele, que acrescenta ao dizer que achou necessário relatar sua experiência após a saída do programa.

À época, ele afirmou que teria sido eliminado injustamente eliminado do programa, e acrescentou ao dizer que a experiência foi marcada por irregularidades e abusos nos bastidores. Foi após a participação no projeto que ele conheceu uma pessoa e começou a se relacionar romanticamente.

"Eu tinha acabado de sair da gravação do Round 6: O Desafio. Estava em Londres, gravando, e eu estava muito fragilizado por tudo o que tinha acontecido lá dentro. Ao sair, resolvi ficar mais um mês na Europa, para dar uma respirada, porque eu fiquei meio com vergonha de voltar [para o Brasil]."

Logo na primeira semana, já se apaixonou e, tempos depois, percebeu que estava em uma relação tóxica. "Nessa primeira semana após a saída do reality, eu conheci essa pessoa que eu me apaixonei porque estava fragilizado. Tudo surgiu disso, fiquei com essa pessoa um tempo, não deu certo, foi super tóxico. Então, eu estava meio que sem saber o que fazer."

O cantor explica que percebeu que a relação não estava sendo boa, porém, mesmo assim passou alguns meses tendo dificuldade para terminar. Ele recorda que o momento foi difícil, e o afastou do seu lado criativo. Porém, foi justamente a música que se tornou uma virada de chave.

"Deu um clique e eu entendi que precisava escrever sobre isso, nunca tinha escrito sobre amor. Minhas músicas eram relacionadas a lutar, ir atrás de seus sonhos e empoderamento humano". Com isso, nasceu seu projeto que já conta com o EP Flores, e o mais recente, Mente Mente.

Nascido em São Paulo, Yohan é descendente de japoneses e músico. Antes de se dedicar às artes, morou durante 15 anos no Japão, e trabalhou desde guia turístico até modelo. Abaixo, ele dá mais detalhes sobre seu segundo EP, Mente Mente. Confira a entrevista na íntegra!

ASSISTA A ENTREVISTA DE YOHAN À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

