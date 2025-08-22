Cantor sertanejo se pronuncia após a esposa ser alvo de operação da Polícia Federal

Assessoria de imprensa do cantor sertanejo Diego Barros Silva emite nota de esclarecimento após operação da Polícia Federal envolvendo a esposa dele

O cantor sertanejo Diego Barros Silva, da dupla Henrique e Diego, se pronunciou sobre a operação da Polícia Federal envolvendo sua esposa, Jaqueline Maria Afonso Amaral. Nesta sexta-feira, 22, a assessoria de imprensa dele divulgou uma nota de esclarecimento com o posicionamento do artista sobre o caso.

O texto da nota dizia: "Na data de ontem (dia 21.8.2025) fui surpreendido com a busca e apreensão determinada por ordem judicial em minha casa, onde resido com minha companheira JAQUELINE MARIA AFONSO AMARAL. Recebi com surpresa tal diligência, uma vez que conheço a índole e o comportamento de JAQUELINE. Tenho conhecimento de que os fatos investigados dizem respeito ao tempo do casamento anterior da JAQUELINE. Nossa família não necessita, financeiramente da prática de qualquer ato ilícito e, muito menos, qualquer tipo de auxílio de organizações criminosas, até porque a minha carteira artística é consolidada e me dá a oportunidade de ter uma vida confortável. Tenho plena confiança na Justiça, e creio que, após o término da investigação, ficará esclarecida essa lamentável situação envolvendo a JAQUELINE".

De acordo com o site G1, Jaqueline foi alvo da Operação Fruto Envenenado da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul. Ela foi acusada de lavagem de dinheiro para facção criminosa. A ação policial envolveu busca e apreensão em alguns endereços de Campo Grande.

A defesa de Jaqueline informou ao G1 que nega qualquer envolvimento com atividades criminosas e diz que ela está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.