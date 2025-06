Cantor Qüerinha morre aos 65 anos durante show de banda gaúcha

O cantor Qüerinha, da banda gaúcha 'Os Qüeras', passou mal em Caxias do Sul durante apresentação do grupo: 'Tristeza profunda'

O cantor Sinval da Luz Finger Boeira, mais conhecido como Qüerinha, faleceu aos 65 anos na noite de sábado, 7, durante um show da banda gaúcha 'Os Quëras'. O grupo se apresentava na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul (RS), quando o artista sofreu um infarto fulminante.

De acordo com informações da rádio 'O Canal do Rio Grande do Sul', Qüerinha recebeu atendimento no local, mas não resistiu. A festa onde a banda estava presente foi imediatamente interrompida após a confirmação da morte do cantor.

Por meio das redes sociais, os integrantes do grupo lamentaram a partida do amigo e colega de palco. "Fomos pegos de surpresa durante o baile. Nosso amigo Querinha passou mal e infelizmente veio a falecer. Fica uma tristeza profunda nos nossos corações ", declararam.

"Sentimento de gratidão a ele, que, até o final, cantou 'com nós'. Ele manteve a parceria até o final da vida dele. A gente vai ficar em casa hoje para acompanhar as despedidas com a família dele", completaram os músicos.

Quando a banda Os Qüeras voltam aos palcos?

Na noite de domingo, 8, os integrantes da banda 'Os Qüeras' publicaram um comunicado agradecendo o apoio e carinho que têm recebido dos fãs durante o momento delicado da partida de Qüerinha. Ao longo da nota, os músicos informaram que, em breve, retornarão aos palcos para continuar o legado do amigo.

"Obrigado a todos que estão nos mandando mensagens de apoio, na medida do possível tentaremos responder. Aos que estão perguntando como fica o grupo, nós vamos dar continuidade sim, o legado e a história continuam e voltaremos ao palco no dia 14/06 ", escreveu a banda.

