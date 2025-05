Qual é o estado de saúde de Marrone? Cantor sofreu uma queda em show

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, se desequilibrou ao pisar em falso e caiu do palco durante um show em Goiânia; artista sofreu cortes

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, teve seu quadro de saúde atualizado na noite de domingo, 11, por meio de sua equipe. O artista sofreu uma queda durante uma apresentação em Goiânia, Goiás, no dia anterior, e acabou se machucando.

Marrone foi rapidamente socorrido e, apesar de nada de grave ter acontecido, Bruno informou ao público presente que o show seria encerrado. A segunda voz da dupla foi levada a um hospital, onde permanece em observação e sem previsão de alta.

Em nota, a assessoria do cantor informou que ele acabou se desequilibrando ao pisar em falso, causando a queda. De acordo com a equipe, Marrone sofreu um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda . "Submetido a vários exames, Marrone passa bem", declararam

Devido ao ocorrido, Bruno se apresentará sozinho nesta segunda-feira, 12, na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso. " Como previsto, ele segue em observação, portanto não poderá se apresentar no dia 12/05. Bruno irá cumprir o compromisso, com a certeza do apoio e compreensão do público e organizadores", informou a assessoria da dupla sertaneja.

Marrone segue em observação após queda - Reprodução/Instagram

Bruno tranquilizou os fãs após acidente de Marrone

Durante a madrugada de domingo, 11, Bruno usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do amigo. Em seu perfil oficial, o cantor publicou um vídeo falando sobre o susto e reforçou que Marrone está bem.

"Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", disse o famoso no registro.

