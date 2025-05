Cantor Marrone passa por cirurgia após queda em palco

Internado, o cantor Marrone, da dupla com Bruno, precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura. Entenda o caso

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, passou por uma cirurgia no final semana após sofrer uma queda no palco de um show em Goiânia. Ele perdeu o equilíbrio e caiu do palco. Agora, ele está internado em um hospital e sem previsão de alta.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda . Além disso, ele teve um corte próximo ao supercílio e também cinco costelas trincadas.

“Ainda sem previsão de alta e passa bem”, informaram ao site Splash UOL.

Como foi a queda de Marrone?

O cantor Marrone sofreu uma queda na noite de sábado, 10, durante um show em Goiânia. A apresentação já estava no final e os artistas se despediam do público. Neste momento, Marrone deu um passou em falso e não viu o fim do palco, o que fez com que ele caísse.

A equipe de paramédicos o atendeu no local e o artista foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Ele foi submetido a exames e segue em observação.

Nas redes sociais, Bruno, que é dupla de Marrone, falou sobre o susto com a queda do parceiro de profissão. “Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, está tudo bem, mas meu Deus, eu assustei muito. Graças a Deus está tudo certo. O Marrone está ótimo”, disse ele no domingo.

Leia o comunicado da equipe

"Em decorrência do acidente sofrido no último sábado (10), Marrone segue internado, em observação. Além do corte próximo ao supercílio, houve uma fratura no dedo da mão esquerda, que precisou de uma pequena cirurgia. Exames mais minuciosos apontaram cinco costelas trincadas. Marrone segue internado, ainda sem previsão de alta e passa bem. A apresentação da dupla marcada para hoje, segunda-feira (12), na cidade de Itaquiraí/MS, no Pavilhão de Eventos de Itaquiraí, será realizada somente por Bruno. A queda no palco ocorreu ao final do show de Bruno & Marrone em Goiânia, no último sábado (10). Ao se despedir do público, Marrone se desequilibrou ao pisar em falso e acabou sofrendo o acidente. Ele foi prontamente atendido pelos paramédicos e conduzido ao Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Agradecemos o carinho com Marrone", informaram.