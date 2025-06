Cantor Léo mostra cicatrizes após ser atingido por fogo durante show

O cantor Léo, da dupla com Raphael, mostrou as cicatrizes no rosto após ter sido atingido pelo fogo durante um show no último domingo, 8

O cantor Léo, da dupla com Raphael, usou as redes sociais nesta terça-feira, 10 para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após ter sido atingido pelo fogo durante um show no último domingo, 8. Ele se apresentava em Pontal, no interior de São Paulo, quando foi surpreendido pelas chamas de uma máquina de efeitos especiais.

Em um vídeo postado nas redes sociais, ele mostrou as cicatrizes das queimaduras no nariz, nas sobrancelhas e nas bochechas, além de vermelhidão no rosto. E tranquilizou os fãs: "Tá todo mundo preocupado para ver como tá minha cara... Tá aí. Tá de boa", disse o artista na publicação.

Cantor Léo mostra as queimaduras no rosto

O que aconteceu com o cantor Léo?

No último domingo, durante o show, o fogo atingiu o rosto e o chapéu do artista, que chegou a pegar fogo rapidamente. Felizmente, ele conseguiu apagar as chamas rapidamente e sofreu apenas queimaduras leves na pele. Nas redes sociais, ele deu mais detalhes do que aconteceu.

“Está queimado, é que não está aparecendo. Mas está ardendo. Foi o seguinte: trocamos as máquinas de fogo, foi o primeiro show e elas não estavam funcionando. Eu estava até zoando na comunicação. Aí, funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou. O menino também não viu que eu estava lá, que eles estavam testando”, afirmou ele na publicação.

Em seguida, completou: “Ficou uns 5 segundos, mais ou menos, pegando fogo e foi um desespero. Tem isopropílico, sei lá, e grudou, virou um óleo, sei lá, um trem na cara e não saia. Ficou pegando fogo. Apagou o fogo ali na hora”, disse.

Veja como foi o momento do acidente: