Cantor Léo fica com o rosto queimado após acidente no palco

O cantor Léo, da dupla com Raphael, foi atingido pelas chamas da máquina de efeitos especiais durante show no interior de São Paulo

O cantor Léo, da dupla com Raphael, levou um grande susto no último final de semana ao ser atingido pelo fogo no palco de um show. Ele fazia uma apresentação em Pontal, no interior de São Paulo, quando foi atingido pelas chamadas de uma máquina de efeitos especiais.

O fogo atingiu o rosto e o chapéu dele, que chegou a pegar fogo rapidamente. Porém, ele conseguiu apagar as chamas rapidamente e sofreu queimaduras leves na pele.

Nas redes sociais, Léo contou que teve queimaduras na lateral do rosto, na pálpebra, no nariz e na orelha. Apesar do susto, ele passa bem.

“Está queimado, é que não está aparecendo. Mas está ardendo. Foi o seguinte: trocamos as máquinas de fogo, foi o primeiro show e elas não estavam funcionando. Eu estava até zoando na comunicação. Aí, funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou. O menino também não viu que eu estava lá, que eles estavam testando”, afirmou ele.

E completou: “Ficou uns 5 segundos, mais ou menos, pegando fogo e foi um desespero. Tem isopropílico, sei lá, e grudou, virou um óleo, sei lá, um trem na cara e não saia. Ficou pegando fogo. Apagou o fogo ali na hora”.

Cantor Léo mostra as queimaduras no rosto

Jogador Lúcio ficou queimado em acidente com lareira

O ex-jogador de futebol Lúcio passou 20 dias internado após sofrer queimaduras em 18% do corpo após acidente com uma lareira na casa de amigos. Em 4 de junho, o atleta recebeu alta hospitalar e concedeu uma entrevista ao programa Encontro, da Globo, para falar sobre sua recuperação e o desafio de tratar as queimaduras.

Lúcio contou que o acidente com a lareira aconteceu na casa de amigos quando o dono do imóvel jogou álcool na lareira para reacender o fogo. Ele foi atingido pelas labaredas e queimou diferentes partes do corpo. Para apagar o fogo, ele se jogou na piscina da casa por orientação de sua esposa, Marília.

"Foi algo muito inesperado. A gente estava jantando na casa de amigos. Nós estávamos sentados envolta da lareira e lareira apagou. Em uma infelicidade dele, ele foi diretamente com o galão de álcool na lareira e foi a explosão. Eu só lembro das labaredas de fogo indo na minha direção, eu tive que me defender. Graças a deus a Marilia estava do meu lado e não foi atingida. E ela me orientou a ir para a piscina. E eu me joguei para tentar apagar o fogo. Foi um momento muito dramático e traumático para mim. Ela foi meu anjo da guarda. Conseguiu me ajudar naquele momento para que eu pudesse amenizar aquela situação. Logo em seguida ela socorreu outro casal que também se machucou. Tenho certeza que ela foi direcionada, foi escolhida para aquele momento. Logo em seguida ela pegou o carro e me levou para o hospital. Isso amenizou muito a profundidade e a gravidade dos ferimentos. Foi um susto", disse ele.

E completou: "Tudo se trata de algo tão delicado e perigoso, a gente tem que ter toda a atenção e manuseio, seguir as instruções. Foi tudo muito tenso. Ouve uma imprudência e aconteceu o acidente. Mas é focar em algo bom que deus fez na mina vida de poupar meus olhos, meu nariz, minhas mãos, que queimaram, mas foi que não teve uma perda. So agradecer a deus e a Marilia que me ajudou".

