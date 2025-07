Cantor Jão choca fãs ao surgir com visual diferente após pausa na carreira

Longe dos palcos desde abril, o cantor Jão foi flagrado com aparência diferente durante passeio; veja foto do novo visual do artista

O nome do cantor Jão ficou entre os assuntos mais comentados da web na quinta-feira, 17, após uma foto atual do artista viralizar nas redes sociais. O registro, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', mostra como o famoso está cerca de 3 meses após se afastar dos palcos.

João Vitor Romania decidiu dar uma pausa na carreira em abril, depois de realizar o último show da Superturnê: A Primeira e A Última Noite. Na época, o cantor informou ao público que possuía ‘algumas pendências’ por deixar de lado algumas coisas pessoais ao focar exclusivamente no trabalho.

Desde então, Jão se afastou dos palcos e também das redes sociais. No registro publicado por Fábia Oliveira, o famoso, que até então estava com os cabelos loiros, foi clicado com os fios escuros e de barba cheia.

Onde Jão está atualmente?

De acordo com a colunista, Jão teria deixado São Paulo para morar em Araraquara, interior do estado, onde tem se dedicado a cuidar da mãe e da irmã. O pai do cantor, Carlos Alberto, faleceu aos 61 anos há pouco mais de um mês, em junho.

Como já estava afastado das redes sociais, Jão reapareceu em seu perfil oficial apenas para compartilhar a homenagem feita por sua mãe ao patriarca da família. "Obrigado a todos que o amaram, assim como nós amamos, todos os dias. A saudade já está castigando, mas também estamos cheios de vontade de deixar que a coisa que ele mais tinha se propague: vontade de viver", escreveu Catarina Romania.

Novo visual de Jão surpreende fãs

Assim que o registro atual de Jão viralizou nas redes sociais, diversos fãs do artista comentaram sobre a mudança radical em seu visual: "Eu já encarei essa foto do Jão umas 100 vezes e ainda não consigo acreditar", reagiu um admirador.

"Essa foto realmente mostra que ele deixou de ser o Jão artista que a gente conhece, pra ser o João Vitor que cuida da família", comentou outro. "Gente do céu, o Jão tá parecendo o Renato Russo", opinou um terceiro.

Leia também: Jão causa tumulto com sua chegada no Lollapalooza 2025

chocado o JÃO com barba parece outra pessoa pic.twitter.com/lOqmIdy1r5 — luscas (@luscas) July 17, 2025