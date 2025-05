Cantor Hungria confessa ao falar de amadurecimento e nova fase: 'Praticamente tudo mudou'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o cantor Hungria relembra trajetória musical e supera desafios no caminho ao estrelato

"Praticamente tudo mudou", é assim que o cantor Hungria(33) reflete sobre as transformações em sua carreira ao longo dos anos. Recentemente, o artista lançou a música 'Cara Metade', um projeto que classifica como uma carta não enviada, repleta de memórias e sentimentos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele adianta sobre a nova fase de sua carreira.

As letras de Hungria costumam tratar de temas sensíveis da própria história e sua trajetória musical nem sempre foi fácil. Porém, o cantor vira a página e relembra que os obstáculos serviram de combustível para o estrelato.

"Houve amadurecimento e evolução — seja no aspecto profissional, pessoal ou espiritual. Tem coisas que só o tempo nos proporciona. Praticamente tudo mudou — só não a intenção de fazer o trabalho com verdade. Gosto de analisar o panorama geral e perceber o quanto a nossa música ganhou espaço no cenário nacional", declara o artista.

Hungria abre o jogo sobre os desafios na carreira musical: "Ser artista é um desafio — a gente enfrenta o mundo para passar nossa mensagem através da música, da nossa arte. E, no rap, talvez seja ainda mais desafiador. Meu conselho vale pra qualquer um que tem um sonho: persistência, originalidade — sua verdade — e nunca desacreditar de si mesmo", afirma.

SE ENCONTROU NA PATERNIDADE

Quem vê o cantor se transformar em um ícone musical nos palcos, nem imagina que ele também esconde um lado bem onde é um verdadeiro paizão. Em 2017, nasceu Isadora Sampaio da Hungria, sua filha, o cantor não poupa palavras ao falar da pequena.

"Confesso que é onde mais me divirto e sou feliz. Dentro da minha rotina intensa e corrida, cada momento que posso desfrutar com minha filha é uma recompensa — uma memória que guardo e levo na mala do coração pra onde for. Hoje vejo o quanto Isadora me ensina — seja na sua pureza, perspicácia, no desejo constante de aprender algo novo, no afeto que ela partilha sem reservas. Ter um filho faz com que a gente queira ser melhor: pra ele, pra si, pro mundo. Isso é real!", finaliza o cantor.

