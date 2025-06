Cantor de 78 anos sofre grave acidente após dormir ao volante

O cantor Terry Luttrell, vocalista da banda de rock Starcastle, retornava de um show nos Estados Unidos quando perdeu o controle do veículo

O cantor Terry Luttrell, vocalista da banda de rock Starcastle, sofreu um grave acidente de carro no último fim de semana após dormir ao volante. O artista de 78 anos retornava de um show na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, quando perdeu o controle do veículo.

Dois dias após o ocorrido, Luttrell, que não sofreu ferimentos graves, explicou o que aconteceu. " Simplesmente aconteceu. Eu cochilei. Acordei em um casulo [de airbags]. Infelizmente, o carro foi destruído ", declarou o cantor ao site 'The News-Gazette'.

O artista ainda contou que fraturou apenas o esterno, o osso que fica entre as costelas. " Consegui me levantar e sair do carro. Estou com um pouco de dor nas costas e no pescoço, mas não é nada que não possa ser superado ", concluiu o roqueiro.

Pai de Rihanna morre aos 70 anos

A cantora Rihanna e sua família estão de luto pela morte do pai dela, Ronald Fenty. De acordo com o site da revista People, ele morreu aos 70 anos de idade em Los Angeles, Estados Unidos.

A imprensa internacional informou que ele teve uma “breve doença”, mas não revelou mais detalhes ou a causa da morte. Rihanna e a família estavam com ele no momento de sua morte.

Ronald Fenty teve 6 filhos: Rihanna, Rajad, Rorrey, Samantha, Kandy e Jamie. Ele e a mãe de Rihanna se separaram em 2002, quando a cantora estava com 14 anos. A artista, inclusive, teve uma relação difícil com o pai.

O momento de maior crise entre eles aconteceu em 2009, quando ela foi agredida por Chris Brown e o pai falou com a imprensa sem pedir autorização para a filha. Na época, ela falou sobre o atrito com o Ronald em entrevista na Vogue.

"Você cresceu com seu pai, você o conhece, você é parte dele, pelo amor de Deus! E então ele faz algo tão bizarro que eu não consigo nem imaginar", afirmou. Além disso, ela chegou a processar o pai ao acusá-lo de usar seu nome para ganhos financeiros.

Ela disse que ele fundou uma empresa para se passar por seu empresário em busca de novos clientes. Porém, ela não seguiu com o processo na justiça e pediu o arquivamento em 2021.

