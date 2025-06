Cantor da banda Desejo de Menina é preso após show em João Pessoa

O cantor Lenno Ferreira, da banda Desejo de Menina, foi detido pela Polícia Militar logo depois de um show neste final de semana. Entenda o motivo

O cantor Lenno Ferreira, que é o vocalista da banda Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo, 1º, em João Pessoa. A prisão dele aconteceu logo depois de um show do grupo.

De acordo com o site G1, o artista foi preso pela Polícia Militar por causa de um mandado expedido pela Justiça de Pernambuco. A detenção aconteceu por causa de um acidente de trânsito que aconteceu no início de maio. Agora, ele será transferido para Pernambuco.

Por enquanto, a equipe da banda não se pronunciou sobre a prisão. Nas redes sociais, o cantor apenas mostrou imagens do show que aconteceu na noite de sábado, 31.

O acidente de trânsito aconteceu em 5 de maio de 2025 no Sertão de Pernambuco. O cantor Lenno Ferreira dirigia o carro que colidiu com uma van. O acidente deixou uma mulher morta e sete pessoas feridas.

Na época do ocorrido, a equipe da banda Desejo de Menina emitiu um comunicado sobre o acidente de trânsito. "A banda Desejo de Menina, mesmo ainda aguardando informações oficiais sobre o ocorrido, vem a público manifestar sua solidariedade a todos os envolvidos no lamentável acidente ocorrido nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, na cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE, que envolveu um de nossos integrantes. Permaneceremos à disposição para colaborar com tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance, a fim de minimizar os impactos dessa situação", afirmaram.