Cantor baleado recebe alta hospitalar e fala pela primeira vez sobre a internação

O cantor gospel João Igor, que viralizou em vídeo com Fernanda Ganzarolli, deixou o hospital nesta madrugada e agradeceu pelo carinho dos fãs

O cantor gospel João Igor, que viralizou na internet em vídeo com Fernanda Ganzarolli, recebeu alta hospitalar na madrugada desta quinta-feira, 31, após ter sido baleado. Ele ficou internado em um hospital de São Paulo e está em casa para se recuperar.

Na saída do centro médico, ele falou pela primeira vez sobre a internação e agradeceu pelo carinho dos fãs. "Quero agradecer ao hospital, que deu atenção para mim. Já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu. Agora, vou descansar com a minha família. Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui para brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos ‘pureza’. A inveja existe, mas Deus é mais, vambora. Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações que pedi a todos vocês", disse ele.

De acordo com Fernanda Ganzarolli, João deve passar por uma cirurgia em breve. "Graças a Deus o João Igor está bem, ele só vai passar por uma cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado na região do punho dele. Quero agradecer às orações de todos vocês", afirmou.

O que aconteceu com João Igor?

O cantor João Igor foi baleado no Terminal Barra Funda, em São Paulo. De acordo com a equipe dele, o artista foi confundido com um bandido e foi atingido por um tiro disparado pela polícia. A ação policial causou confusão no terminal e o artista foi baleado. Ele foi socorrido e levado para o hospital.

Quem é João Igor?

João Igor tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais após um encontro inusitado com a influenciadora digital Fernanda Ganzarolli em março deste ano. Ela 'invadiu' a live dele, que estava sendo feita em Arujá, na Grande São Paulo. Eles cantaram juntos a música 'Faz um Milagre em Mim', do cantor Régis Danese, e o vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações.

Leia também: MC Livinho recebe alta da UTI: 'Trauma pulmonar'