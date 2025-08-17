CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Caminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'
Música / Que susto

Caminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'

Caminhão da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atinge pessoas do público após o motorista perder o controle do veículo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 18h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Diego e Victor Hugo
Diego e Victor Hugo - Foto: Reprodução / Instagram

O caminhão da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo ficou envolvido em uma confusão durante um evento em Itaberaí, em Goiás. Isso porque o motorista do veículo perdeu o controle do caminhão ao passar mal e atingiu as pessoas do público que estavam ao redor. Segundo a equipe da dupla, o motorista teve um princípio de infarto e foi atendido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas foram atendidas pela equipe médica após a invasão do caminhão neste domingo, 17. Segundo a prefeitura de Itaberaí, nenhum dos feridos corre risco de vida.

"A Prefeitura de Itaberaí manifesta sua solidariedade às vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (17), envolvendo uma carreta que, após o motorista passar mal, colidiu com estruturas no local e atingiu algumas pessoas. Imediatamente, todas as vítimas receberam atendimento ágil e humanizado no Hospital Municipal, graças à dedicação e competência da equipe de saúde — médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais — que atuaram com prontidão e responsabilidade. Das 16 pessoas atendidas, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia, onde seguem em acompanhamento médico especializado, sendo que 1 delas já teve alta. Felizmente, nenhuma delas corre risco de morte. Reiteramos nossa gratidão à equipe do Hospital Municipal pelo trabalho exemplar e reafirmamos nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população, inclusive em situações emergenciais como essa", informaram em nota oficial. 

A equipe da dupla informou que lamenta o ocorrido e está prestando apoio para as vítimas. Além disso, eles informaram que o motorista teve um princípio de infarto. "A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais. O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo o apoio necessário", afirmaram. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

dupla sertanejacaminhão

Leia também

Homenagem

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

Família

Simone Mendes curte a companhia da filha, Zaya - Foto: Leo Franco / AgNews

Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe

Harmonização

Diogo Nogueira - Foto: Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs

Shade

Victória Miranda e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Victória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe

Bastidores

Victória Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Influencer apontada como nova affair de Zé Felipe toma atitude radical

Homenagem

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto

Últimas notícias

Lívia AndradeLívia Andrade revela que já existe ‘treta’ na Dança dos Famosos
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Neymar JrNeymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’
Diego e Victor HugoCaminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'
Sabrina Sato tem o hábito de usar sapatos saltos em diversas aparições públicasMédico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar'Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
Luis Fernando VerissimoLuis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre
Adriane Galisteu teve uma pielonefrite no começo do ano e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'
Silvio SantosUm ano da morte de Silvio Santos: Veja homenagens tocantes para o apresentador
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade