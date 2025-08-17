Caminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'

Caminhão da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atinge pessoas do público após o motorista perder o controle do veículo

O caminhão da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo ficou envolvido em uma confusão durante um evento em Itaberaí, em Goiás. Isso porque o motorista do veículo perdeu o controle do caminhão ao passar mal e atingiu as pessoas do público que estavam ao redor. Segundo a equipe da dupla, o motorista teve um princípio de infarto e foi atendido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas foram atendidas pela equipe médica após a invasão do caminhão neste domingo, 17. Segundo a prefeitura de Itaberaí, nenhum dos feridos corre risco de vida.

"A Prefeitura de Itaberaí manifesta sua solidariedade às vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (17), envolvendo uma carreta que, após o motorista passar mal, colidiu com estruturas no local e atingiu algumas pessoas. Imediatamente, todas as vítimas receberam atendimento ágil e humanizado no Hospital Municipal, graças à dedicação e competência da equipe de saúde — médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais — que atuaram com prontidão e responsabilidade. Das 16 pessoas atendidas, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia, onde seguem em acompanhamento médico especializado, sendo que 1 delas já teve alta. Felizmente, nenhuma delas corre risco de morte. Reiteramos nossa gratidão à equipe do Hospital Municipal pelo trabalho exemplar e reafirmamos nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população, inclusive em situações emergenciais como essa", informaram em nota oficial.

A equipe da dupla informou que lamenta o ocorrido e está prestando apoio para as vítimas. Além disso, eles informaram que o motorista teve um princípio de infarto. "A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais. O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo o apoio necessário", afirmaram.