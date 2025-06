Cachê de Zé Felipe aumenta após a separação de Virginia Fonseca

Zé Felipe vê sua agenda de show ser disputada e seu cachê subir de valor após terminar o casamento com Virginia Fonseca

O nome do cantor Zé Felipe está em alta após ele se separar de Virginia Fonseca. O anúncio do fim do casamento foi feito na semana passada e já está refletindo na carreira musical do rapaz.

De acordo com o Jornal Extra, o cachê dele aumentou de valor e a agenda do artista está disputada. A publicação informou que o cachê dele era no valor de R$ 300 mil para um show. Agora, o valor é negociado por R$ 400 mil desde que a separação foi anunciada.

Além disso, a equipe de Zé Felipe está recebendo mais solicitações de shows nos últimos dias, já que todo mundo quer acompanhar a nova fase dele após o divórcio.

A publicação ainda destacou que o avião jatinho da família está no nome da empresa de Virginia, a FS Holding e Participações LTDA e custou R$ 17 milhões.

Neste artigo você também vai conferir:

Como foi a volta de Zé Felipe ao Brasil após anunciar a separação enquanto estava em Portugal

Relembre o anúncio do fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca

A oração de Zé Felipe na madrugada desta segunda-feira, 2 de junho

Zé Felipe voltou ao Brasil

O cantor Zé Felipe voltou ao Brasil no domingo, 1 de junho, após anunciar a separação enquanto cumpria a agenda de shows em Portugal. Logo ao descer a escada do jatinho, o cantor foi recebido pelas filhas, que correram em sua direção segurando cartazes. “Parabéns, minha princesinha”, disse ele a Maria Alice, desejando um feliz aniversário e abraçando-a com carinho. Enquanto segurava as duas meninas no colo, não escondeu a felicidade de estar com as filhas. “O papai ama vocês demais, minhas Marias”, escreveu nos stories.

Pouco depois, o cantor surgiu com o pequeno José Leonardo no colo, que apareceu sorridente. Zé Felipe não perdeu a oportunidade de brincar: “Moleque cheiroso, pai, gostoso, bonito. Oh, convencido também”, falou.

Zé Felipe é surpreendido pelas filhas ao voltar para casa - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe é surpreendido pelas filhas ao voltar para casa - Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe fez oração na madrugada

Na madrugada desta segunda-feira, 2, o cantor Zé Felipe compartilhou uma oração que fez a Deus após iniciar a nova fase de sua vida.

"Senhor, que eu não saia da Tua presença. Mesmo quando o mundo grita, que eu ouça Tua voz suave. Quando eu me sentir fraco, que Tua força me sustente. Não permitas que o meu coração se afaste de Ti, pois é em Ti que encontro paz, direção e vida. Fica comigo, Sehor, hoje e sempre", escreveu ele.

Leia também: Você sabia? Virginia já falou sobre ‘apimentar' a relação com Zé Felipe antes da separação