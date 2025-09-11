CARAS Brasil
Música / Mudança

Beyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões

Beyoncé e Jay-Z adquiriram uma propriedade em um vilarejo no centro da Inglaterra e dividiram opiniões dos moradores locais; entenda

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 15h44 - Atualizado às 16h43

Jay-Z e Beyoncé
Jay-Z e Beyoncé - Foto: Getty Images

Há alguns anos existe um movimento muito forte entre as celebridades, ao abandonarem as grandes metrópoles para buscar paz e tranquilidade em lugares mais remotos. A região de Cotswolds foi um dos lugares que receberam grande visibilidade dessa classe de artistas, e têm se tornado refúgio de nomes influentes na mídia.

Entre os recém-moradores do vilarejo de Wigginton estão o ex-jogador inglês David Beckham e a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres. Agora, a cidade recebe um dos casais mais ilustres do mundo da música: Beyoncé e Jay-Z.

De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico Daily Mail, os cantores estão nos estágios finais da compra de um terreno de 58 acres nos arredores da cidade. Após a aquisição do terreno, o casal milionário terá autorização para construir sua propriedade, que ambos descrevem como uma "propriedade rural espetacular".

Assim que Beyoncé e Jay-Z fecharem negócio, eles ficarão a poucos minutos da Vila de Great Tew, onde outras celebridades já tem imóveis. Essa movimentação, no entanto, não tem agradado moradores da pacata cidade, que se viram incomodados com as mudanças trazidas por essa nova casta de moradores.

Incômodo dos moradores

Em entrevista ao Daily Mail e o The Times, moradores falaram sobre a mudança. Entre comentários de pessoas que “não estão nem aí”, como é o caso de Gerry Barrago, de 77 anos, que vive na região há décadas, e moradores receosos com a mudança, como a funcionária do Falkland Arms, o único pub de Great Tew, a maior preocupação é com os holofotes que a cidade receberá.

O casal já foi avistado fazendo compras no Range Rover, um charmoso mercado no Burford Garden Center, dedicado a plantas e itens decorativos para casa, e com o fechamento do bar local de Wigginton, talvez frequentem o Falkland Arms. A funcionária que concedeu a entrevista se mostrou receosa de que a presença de Beyoncé atraia o "público errado". "Amamos nossa clientela local e não queremos que a chegada do casal traga outro tipo de gente", afirmou.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

