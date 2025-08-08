CARAS Brasil
  2. Babi Cruz sobre paternidade de Arlindo Cruz: 'Sempre foi extremamente presente'
Música / ENTREVISTA

Babi Cruz sobre paternidade de Arlindo Cruz: 'Sempre foi extremamente presente'

Em entrevista concedida à CARAS Brasil em 2024, a esposa do artista também detalhou conexão especial de Arlindo Cruz com a filha caçula, Flora

CARAS Brasil Publicado em 08/08/2025, às 16h50

Arlindo Cruz e sua filha caçula, Flora - Foto: Reprodução/Instagram @floracruzoficial
Arlindo Cruz e sua filha caçula, Flora - Foto: Reprodução/Instagram @floracruzoficial

Considerado um dos maiores sambistas brasileiros, Arlindo Cruz teve sua morte confirmada pela família nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. Pai de Arlindinho(33) e Flora (22), o músico foi muito presente na vida dos filhos e sempre sonhou com a chegada da caçula, como contou Babi Cruz(63), sua esposa.

Em entrevista à CARAS Brasil, concedida em outubro de 2024, Babi contou que a filha caçula sofreu com a ausência do cantor, após sofrer o acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em 2017. Desde então, Arlindo Cruz convivia com as sequelas do quadro.

"A ausência de um pai que sempre foi extremamente presente. Arlindo sempre sonhou com a Flora, é o nome da avó dele, de onde veio a veia musical do Arlindo. Nós tínhamos o Arlindinho, e ele nunca desistiu do sonho de ser pai da Flora. Entre os dois são 11 anos de diferença, e ele ficou 11 anos pedindo a filha", contou. 

Leia também: Médico sobre ponto crítico da morte de Arlindo Cruz: 'Não consegue suprir'

Na época em que o artista sofreu o AVC, Flora tinha 14 anos. "Ela estava no auge da adolescência e muitos planos e sonhos foram interrompidos. Ela teve que amadurecer muito rápido. Eu fui com o Arlindo para o hospital na ambulância e, por lá, fiquei oito meses consecutivos sem voltar para casa nenhuma vez", recordou ela, que contou com a ajuda da família para acompanhar a filha.

Trajetória de Arlindo Cruz

Arlindo Domingos da Cruz Filho, o Arlindo Cruz, nasceu em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro. Um dos maiores sambistas do Brasil, ele começou a tocar cavaquinho ainda na infância e aprendeu violão no início da pré-adolescência.

O músico começou a se profissionalizar quando estudou na escola Flor do Méier, ao participar de rodas de samba. À época, ele conheceu Candeia, que foi seu padrinho musical e o ajudou no lançamento do seu primeiro LP, chamado Roda de Samba.

Após um tempo em Minas Gerais, o sambista voltou ao Rio de Janeiro e passou a frequentar as rodas de samba do Cacique de Ramos. Lá, ele tocou com Jorge Aragão, Beth Carvalho, Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Sombrinha.

Ele se tornou compositor para outros sambistas até se tornar intérprete no Fundo de Quintal, banda na qual ficou por 12 anos. Em sua carreira, Arlindo Cruz teve mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Em 2023, ele foi tema do samba enredo de uma escola de samba no carnaval do Rio de Janeiro.

VEJA COMUNICADO OFICIAL DA FAMÍLIA DE ARLINDO CRUZ:

