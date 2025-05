Azul Wynter encara desafio de resgatar memória de Aaliyah: 'Última história que ela deixou aqui'

Em entrevista à CARAS Brasil, o brasileiro Azul Wynter revela detalhes de álbum póstumo de Aaliyah e compartilha próximos passos na carreira artística

Azul Wynter (30) carrega um legado musical no nome e no sangue. Filho do ícone Stevie B(67) com uma brasileira, o artista nasceu imerso na música, mas escolheu traçar sua própria rota: da produção musical de estrelas comoJustin Bieber (31), Drake(38), Cardi B (32) ePost Malone (29), ao palco como DJ. Agora, ele mergulha em um dos trabalhos mais delicados e emocionantes de sua trajetória: a produção de um álbum inédito da cantora Aaliyah (1979-2001), ícone dos anos 1990 que faleceu em 2001, em um acidente de avião. Em entrevista à CARAS Brasil, Azul fala sobre o desafio de resgatar memória de Aaliyah: "Última história que ela deixou aqui", declara.

Destino musical

Apesar da forte conexão com a música desde a infância, Azul não começou no meio. No início, foi o esporte que ocupava seu horizonte: “Eu queria ser jogador de tênis ou de futebol. Até fui pra escola do Zico quando era pequeno”, relembra. Mas aos 19 anos, tudo mudou. Com um computador, o jovem decidiu mergulhar na produção musical e se aventurar no mercado. “Foi quando falei: quero trabalhar com música direto. Me apaixonei pela produção", conta.

Com um ouvido treinado desde a infância pelas canções do Furacão 2000 e pelas composições do pai, um dos grandes nomes do freestyle e dance music estadunidense, o artista trilhou um caminho concreto rumo ao sucesso como referência no cenário musical.

Ao longo dos anos, fez do estúdio seu campo de atuação e passou a produzir com artistas como Justin Bieber, Cardi B, Drake e Post Malone. Uma de suas produções mais conhecidas, Writing on the Wall, foi feita em 2015, mas só foi lançada quatro anos depois: “Algumas vezes, ideias que você tem podem ser usadas no futuro mesmo. Depois, alguém fala: 'Ah, eu amei essa ideia que a gente fez dois anos atrás, vamos completar a música'", afirma.

Peso de um legado

Em 2025, o artista encara um novo desafio. O projeto do álbum póstumo de Aaliyah já saiu do papel e promete chegar aos fãs ainda esse ano, colocando o nome de Wynter entre os grandes produtores do mercado. Mais do que um exercício técnico, esse álbum representa um mergulho em um legado interrompido.

“Tenho muito orgulho de ouvir ela de novo! A gente foi muito delicado com a carreira e vida dela. E o Barry Hankerson, o tio dela, me chamou pra fazer esse álbum. É muita honra", pontua. Ele evita entrar em muitos detalhes sobre o processo criativo, mas deixa escapar que o álbum reúne elementos inéditos da artista.

A conexão emocional também pesa: “É bom para as pessoas saberem que ela está aqui. Estamos prontos e é hora de as pessoas ouvirem ela agora. Esse vai ser o final do álbum dela, não vai ter outro. Essa é a última história que ela deixou aqui".

Som que não para de evoluir

Para Azul, a paisagem sonora do mundo mudou e continua mudando com velocidade. Ele acompanha de perto a cena brasileira e percebe como os artistas estão mais autônomos e experimentais: “Antigamente, pra entrar na cena, você precisava de um estúdio, uma gravadora grande. Agora, os artistas compram um computador, gravam no hotel ou no apartamento. Isso virou uma cultura, virou um novo som.”

Em sua visão, o Brasil não é mais só o país dos bailes funk: “Hoje tem Matuê, tem trap, tem gente fazendo de tudo. É muito maneiro ver isso. Os artistas agora são independentes e conscientes do que querem". Com uma vivência ampla entre dois países distintos, o artista bebe do melhor das duas fontes: “Quero trazer o que faço aqui nos Estados Unidos pro Brasil. Tem muita coisa que a gente faz há anos aqui que só agora tá chegando aí. É uma nova evolução.”

Desejo de criar do zero

Apesar da sólida carreira como produtor, Azul também sonha com uma virada. “Quero criar minhas músicas e tocar na frente das pessoas. Ainda produzo, ainda trabalho com outros artistas, mas também quero estar no palco com as minhas ideias.” Essa ambição não exclui seu lado formador de talentos. Ao contrário, ele vê nisso um propósito. “Amo achar artista e criar junto. Desenvolver o som deles, construir algo do zero. É tipo plantar uma semente e ver crescer.”

A fama e o reconhecimento, para ele, são consequências. “Quando minha primeira música estourou, eu pensei: graças a Deus. Mas é um caminho difícil. As pessoas acham que é fácil, mas tem muita gente envolvida. Todo mundo tem que ver a mesma visão que você teve lá atrás". Para vencer essa barreira, Azul aposta na persistência e na intuição.

“Acho que eu sempre falo isso para as outras pessoas: siga nas coisas que você quer fazer, que você está manifestando para fazer na sua carreira e vai nessa, porque não tem muito tempo. A nossa vida é muito curta, então é melhor fazer as coisas que você quer fazer. É muito maneiro e muito difícil ao mesmo tempo, é claro, nada é fácil, mas a gente vai fazer", conclui.

