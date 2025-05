Aymeric apresenta o show ‘Chanson do Brasil’ no Teatro Gazeta em junho

O cantor francês Aymeric faz homenagem para grandes nomes da MPB em seu show na cidade de São Paulo

O cantor francês Aymeric apresentará o show ‘Chanson do Brasil’ no Teatro Gazeta, em São Paulo, no dia 6 de junho, às 20h30. O espetáculo contará com repertório repleto de homenagens para grandes nomes da MPB em versões das canções em francês.

O público pode esperar versões de músicas como Evidências, Anunciação, Asa Branca, Chega de Saudade, Detalhes, Caça e Caçador e Se. Além disso, o artista também cantará clássicos franceses, como La Bohème, La Vie en Rose, Ne me quitte mas e Je Veux.

“Eu só faço versões de músicas que eu gosto muito, letra e música. Tem tantas canções brasileiras lindas! As que escolho, quero mostrar para o mundo. Também é um jeito de conhecer a MPB a fundo, é como abrir o capô de um carro, desmontar remontar, pesquisar sobre a letra, a gênese da canção”, disse ele, e completou: "É a maior plateia da minha carreira até agora. Quem me viu nos bares de São Paulo vai se emocionar. Quem chegar agora vai encontrar um trabalho pronto para virar disco. Mais que um show francês, será a história de um francês apaixonado pelo Brasil, que vem contar e cantar de onde vem e para onde vai. Com vocês".