Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Música / Despedida

Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor

O sambista Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro; saiba como será a cerimônia de despedida do cantor

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 16h20

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz - Foto: TV Globo / Alex Carvalho

O velório de Arlindo Cruz (1958-2025), ícone do samba brasileiro, será realizado neste sábado, 9 de agosto de 2025, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, Rio de Janeiro. 

A cerimônia seguirá o formato de gurufim, uma tradição funerária de origem africana que mistura luto e celebração da vida do falecido. O evento será aberto ao público e se estenderá até às 10h da manhã de domingo, 10 de agosto.

O que é o gurufim?

O gurufim é uma cerimônia de despedida que combina música, dança, cânticos e bebidas, proporcionando um ambiente de celebração e alívio para o luto. Essa prática foi trazida ao Brasil durante o período da escravidão e é comum em comunidades de samba e religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. 

Segundo o historiador Luiz Antônio Simas, o gurufim é uma forma de "enganar a morte", transformando a dor da perda em uma celebração da vida do falecido.

A morte de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz faleceu na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde abril no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

O sambista, que sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em 2017, enfrentava sequelas que o afastaram dos palcos. Sua morte representa uma grande perda para o mundo do samba e da música brasileira.

A família de Arlindo Cruz solicitou que os presentes ao velório usem roupas claras, como forma de celebrar a alegria e a energia que ele espalhou ao longo de sua vida. A cerimônia contará com música, dança e a presença de amigos, familiares e admiradores, todos unidos para prestar uma última homenagem ao grande mestre do samba.

"A família de Arlindo Cruz convida, com pesar e muito carinho, todos os amigos, fãs e admiradores para a última homenagem ao nosso querido Arlindo. O velório será neste sábado (9/08), a partir das 18h, na Quadra do Império Serrano. O sepultamento será no domingo, (10/08) às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade (Sulacap)", informou a família.

"Pedimos, se possível, que todos venham de roupas claras, como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida. Agradecemos profundamente por todo o carinho e mensagens recebidas. Com amor, Família Cruz", completaram.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz Arlindo Cruz   

Heleninha encontra Ivan e RaquelVale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha
