Anitta faz rara aparição com seu namorado, Ian Bortolanza

A cantora Anitta agita as redes sociais ao compartilhar foto inédita com seu namorado, Ian Bortolanza. Saiba mais sobre o amor deles

A cantora Anitta surpreendeu ao compartilhar uma foto inédita com seu novo namorado, Ian Bortolanza. Nesta segunda-feira, 7, ela exibiu uma nova imagem do casal em clima de romance em casa e explodiu o fofurômetro das redes sociais.

Os fãs adoraram ver o clima de intimidade do casal e o quanto os dois são bonitos. Saiba mais sobre o romance deles:

O início do romance

O primeiro flagra público aconteceu no Carnaval deste ano, no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio, quando Anitta e Ian trocaram beijos e demonstraram muita sintonia. O encontro causou burburinho e marcou o começo da visibilidade do casal nas redes.

Em 1º de julho, surgiram rumores sobre o fim do relacionamento depois que Anitta deixou de seguir Ian. No entanto, segundo seu assessor, "Anitta não terminou com Ian Bortolanza".

Para acabar com os boatos, Anitta publicou no mesmo dia uma série de fotos em Roma ao lado de Ian, da família e de amigos, com a legenda "A vida ultimamente". A legenda reforçou que o romance continua firme.

Quem é Ian Bortolanza?

Natural de Florianópolis, Ian formou-se em Administração de Empresas pela Estácio de Sá. Antes de ingressar no marketing esportivo, atuou por mais de dez anos em saúde – especialmente em ortopedia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica – e no comércio de produtos médicos. Na sequência, tornou-se diretor em uma empresa de marketing esportivo.

Anitta e Ian Bortolanza - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Anitta desmente rumores

Após a infecção bacteriana de Anitta vir à público, surgiram boatos de que ela teria adquirido a doença por causa de uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. No entanto, a equipe dela desmentiu.

Em um comunicado oficial, os representantes da estrela informaram que ela passou por um procedimento estético no exterior que transcorreu dentro do previsto e ela voltou ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. Tempos depois, ela teve a infecção e já está em tratamento. Assim, a infecção e o procedimento estético não possuem ligação.

"Não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por um cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidade especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica. Recentemente, a cantora trabalhou em estúdio e também gravou uma campanha em São Paulo. A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa", informaram.

Leia também: Pai de Anitta conta que segue trabalhando em loja de baterias automotivas: ‘É um prazer para mim’