Ana Castela e Gustavo Mioto disparam indiretas após rumores de romance

Ana Castela e Gustavo Mioto fazem comentários sobre pressão ao redor deles após os novos rumores de que eles estariam se reaproximando

A cantora Ana Castela e o cantor Gustavo Mioto soltaram indiretas nas redes sociais nesta quinta-feira, 19, após novos rumores envolvendo seus nomes. Os dois já viveram um namoro no passado e se separaram há alguns meses. Porém, os rumores dizem que eles estariam se reaproximando, mas eles ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Nesta quinta-feira, 19, o colunista Leo Dias afirmou que Ana e Gustavo teriam reatado o namoro após seis meses separados. Eles estariam vivendo um romance escondido e eles teriam sido vistos juntos em um restaurante.

Com a repercussão do assunto, os dois fizeram posts no X, antigo Twitter. Gustavo falou sobre assumir algo apenas quando for a hora cerca. “ Quando for a hora, se for verdade, a gente fala, até lá… É só vontade de ser o primeiro a falar… ”, disse ele.

Por sua vez, Ana Castela falou sobre a pressão que sente. “ Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer… Podem comentar (de forma respeitosa) eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for para ser, tem que ser de verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência pros dois lados ”, escreveu.

Boiadeira compara franja com corte do personagem Beiçola

Na quarta-feira, 4, Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para revelar seu novo visual aos fãs. Além de receber muitos elogios, a cantora compartilhou uma comparação divertida entre ela e o Beiçola, de A Grande Família.

Ana mostrou estar aberta a mudanças ao abandonar os cabelos pretos para apostar em mexas em tom moreno iluminado. Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios e cantadas. “Energia de gostosa”, disse uma pessoa. “Que linda”, elogiou um fã. Outros ainda escreveram: “Gata”.

O cabeleireiro Mateus Saito, responsável pela transformação, falou sobre o processo: “Ana, você ficou ainda mais linda e iluminada! Bonita, obrigado pelo carinho e pela confiança de sempre. Confesso que foi um baita desafio (rsrs) pegar esse cabelo com coloração preta e transformar no iluminado, sem abrir mão da saúde dos fios. Mas conseguimos!”. Confira!

Leia também: Ana Castela e Gustavo Mioto trocam provocações nas redes: ‘Não tem coragem’