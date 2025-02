Amado Batista ganha homenagem especial da namorada: 'Olhar sincero'

Dia de festa! Namorada de Amado Batista, Calita Franciele celebrou o aniversário de 74 anos do cantor com uma declaração romântica

O cantor Amado Batista foi surpreendido com uma homenagem bastante especial da namorada, Calita Franciele, em seu aniversário de 74 anos, completados na última segunda-feira, 17. Em celebração a data, a moça publicou um registro romântico do casal nas redes sociais e ressaltou o quanto é apaixonada por ele.

"Feliz aniversário a ele que trouxe a brisa mansa de um olhar sincero que chega quando a gente menos espera… Te amo", declarou a companheira de Amado Batista na legenda. Além da ex-miss Mato Grosso, diversos admiradores do artista também aproveitaram o momento para deixar mensagens carinhosas de felicitações nos comentários.

"Felicidades, Amado Batista! Que você tenha todos os dias mil motivos para ser muito feliz", desejou uma seguidora. "Parabéns para o Amado mais amado do Brasil. Um milhão de felicidades", disse outra. "Parabéns, feliz aniversário Amado, muitos anos de vida e saúde junto da sua linda querida", escreveu uma terceira.

Juntos desde junho de 2024, Amado Batista e Calita Franciele assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal do mesmo ano. Após ser questionada pelo público sobre a suposta relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que está apaixonada.

Vale lembrar que, de acordo com informações da jornalista Jakeliny Mendonça, da 'Hora da Venenosa' de Goiânia, o casal deverá subir ao altar no dia 15 de março, em Goiás, em uma das fazendas do cantor. Além disso, o casal já teria escolhido os padrinhos e os convites da cerimônia estariam sendo enviados aos convidados.

Namorada de Amado Batista toma decisão após ataques por romance com cantor

Namorada de Amado Batista, Calita Franciele tem sido alvo de críticas nas redes sociais desde que assumiu publicamente o relacionamento com o cantor, uma vez que costuma compartilhar fotos de passeios do casal em seu perfil oficial.

Recentemente, após dividir uma sequência de registros com Amado, a moça decidiu trancar os comentários das postagens, impedindo, assim, que internautas deixem qualquer mensagem. A atitude de Calita aconteceu devido a onda de ataques por parte do público a respeito da relação entre os dois.

