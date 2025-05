Amado Batista comenta diferença de idade com a esposa: 'Não existem regras'

O cantor Amado Batista opinou sobre a diferença de 52 anos com a esposa, Calita Franciele; casal subiu ao altar em março deste ano

O cantor Amado Batista não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Em março deste ano, o artista, de 74 anos, oficializou a união com Calita Franciele, de 22, em uma cerimônia luxuosa em sua fazenda, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso.

Desde que assumiram publicamente o romance, Amado e Calita recebem críticas relacionadas à diferença de idade entre o casal. O cantor, no entanto, não dá ouvidos aos comentários maldosos.

Em entrevista à 'Quem', o famoso destacou que a diferença é minúscula perto do amor que um sente pelo outro. " De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas. Ela me conquistou pela sua humildade, caráter além de ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes", declarou Amado Batista.

Recentemente, o casal abriu o jogo e revelou se planejam aumentar a família. "Não, não vem neném, não. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. Eu já sou pai de quatro. Nós vamos viver a vida juntos, namorar muito, né, amor?", disse o cantor ao 'TV Fama', da RedeTV!. Vale lembrar que Amado e Calita Franciele estão juntos desde 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Calita Franciele Miranda de Souza (@calitafransouza)

O quarto de casal de Amado Batista e Calita Franciele

Recentemente, o cantor Amado Batista e a esposa, Calita Franciele, renovaram a decoração do quarto do casal na casa deles. Recém-casados, eles trocaram o enxoval após o casamento e mostraram o resultado para os seguidores nas redes sociais.

A cama do casal foi personalizada com as iniciais deles em um conjunto de roupa de cama em tons terrosos. Nas fotos, os dois mostraram orgulhosos como ficou a decoração do ambiente íntimo deles; confira detalhes do cômodo!

Leia também: Esposa de Amado Batista fica surpresa com novo talento do marido