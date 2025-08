Alcione se pronuncia sobre saúde após fake news viralizar

A cantora Alcione publicou um vídeo em suas redes sociais revelando que não está com problemas de saúde e que os rumores não passam de notícias falsas

Nesta terça-feira, 5, a cantora Alcione(77) publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais para confirmar que está bem de saúde. Ela colocou um ponto final nas especulações sobre sua saúde após circular uma notícia falsa.

A notícia viralizada afirmava que Alcione estava internada no hospital e teria realizado o exame de cateterismo, mas, segundo a equipe e a própria cantora, os rumores são falsos.

“Em razão de notícias inverídicas (fake news) que viralizaram, hoje, nas redes sociais, temos o dever e a satisfação de comunicar que a cantora Alcione não está internada e nem teve nenhum problema de saúde.. A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo sua agenda de shows”, afirmou a equipe de assessoria da artista.

“Eu, graças a Deus, estou aqui com a minha família, bem de saúde, feliz – afinal eu vivo no país da alegria, no país do samba – então, que Deus, Nossa Senhora, o divino espírito santo e todos os Orixás nos abençoem para sempre.”, disse Alcione em vídeo publicado.

As postagens falsas se iniciaram após a participação da cantora no programa da TV Globo, É de Casa, no último sábado, 2, após Alcione dizer que faria “uma ‘macumbinha’ para Donald Trump deixar o Brasil em paz”. O contexto da fala surgiu logo depois das altas taxações dos Estados Unidos aplicadas no governo brasileiro, que além de causar uma revolta econômica e política, afetou a artista que teve tal reação.

Em meio ao programa, a fala inesperada da artista provocou risada nos apresentadores e convidados do programa. “Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha pro Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, macumba. Será que a macumba deles é boa? Vou fazer uma macumbinha pra ele deixar o Brasil em paz.”, declarou a artista.

