Advogados de Murilo Huff se pronunciam sobre pedido de guarda: ‘Situações graves’

Advogados de Murilo Huff falam sobre o pedido do cantor para ter a guarda unilateral do filho: ‘Murilo cumprirá com a determinação judicial imposta’

Os advogados do cantor Murilo Huff se pronunciaram sobre o processo que ele move contra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda de Léo, que é filho dele com Marília Mendonça (1995-2021). Nesta quarta-feira, 2, de acordo com o site G1, a equipe jurídica do cantor emitiu uma nota oficial para explicar a batalha dele pelo filho, mas deixou claro que os detalhes ainda não podem ser revelado por causa do segredo judicial.

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor. Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth. Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna", informaram.

E completaram: "Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos FATOS e PROVAS CONTUNDENTES dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem estar do Léo. Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta. Atenciosamente, Equipe Jurídica MURILO HUFF".

O lado de Dona Ruth

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth Moreira fez um desabafo após a audiência em que o cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo, de cinco anos. Em entrevista ao g1 de Goiás, a avó da criança contou como está se sentindo em meio a disputa.

"Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro", lamentou. Ruth contou ainda que a Justiça concedeu a guarda provisória de Leo ao pai.

Com isso, ela só pode visitar o neto a cada 15 dias. "Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias e proíbe a gente de vê-lo. Meu filho está mal, meu filho está arrasado", completou ela, que disse que a família pretende recorrer da decisão.

Leia também: Murilo Huff exibe a alegria do filho, Léo, em dia na piscina