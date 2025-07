40 FINGERS estreia no Brasil com turnê: quatro violões em perfeita harmonia

O quarteto italiano '40 Fingers', que conquistou o mundo, chega a Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo para apresentações inéditas

O público brasileiro está prestes a vivenciar uma das experiências mais arrebatadoras de música ao vivo. Pela primeira vez no Brasil, o quarteto italiano 40 FINGERS chega para encantar os fãs com suas inconfundíveis releituras de clássicos do rock, hits do pop e trilhas sonoras inesquecíveis de filmes e séries. Com quatro violões em perfeita harmonia, a turnê promete ser uma verdadeira celebração da música universal.

As apresentações acontecerão nos dias 26 de setembro, no Teatro Guaira, em Curitiba; 27 de setembro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; e 28 de setembro, na Vibra São Paulo, em São Paulo.

A história de 40 FINGERS e sua ascensão global

Formado em 2018 por Matteo Brenci, Emanuelle Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, o 40 FINGERS rapidamente conquistou a admiração de músicos e fãs ao redor do mundo, atingindo a marca impressionante de 350 milhões de visualizações nas redes sociais. O quarteto ganhou destaque por sua técnica impecável, sensibilidade musical e criatividade, que rendem performances de altíssimo nível.

Um dos maiores feitos do grupo foi o reconhecimento oficial da lendária banda Queen, que elogiou a versão de Bohemian Rhapsody feita pelo 40 FINGERS, publicando o vídeo em seu site oficial. Este reconhecimento foi um marco para o grupo, destacando sua influência na cena musical internacional.

Colaborações de peso e uma sonoridade inovadora

Além do reconhecimento do público, o 40 FINGERS conquistou também o respeito de grandes nomes da música mundial. Artistas como Andrea Bocelli, a cantora americana Tori Kelly e Andy Summers, guitarrista do The Police, realizaram colaborações com o quarteto. A parceria com Summers trouxe uma nova vida à música Bring on the Night, do The Police, em uma versão instrumental emocionante.

Cada integrante do grupo traz consigo uma bagagem musical rica e única, criando uma sonoridade fresca e inovadora. Seus dedilhados complexos e arranjos elaborados têm conquistado não apenas os músicos, mas também os apaixonados por música de diferentes gerações e estilos.

Repertório variado: do rock à trilha sonora

O setlist do 40 FINGERS inclui versões de grandes sucessos do rock, como Sultans of Swing, Africa, The Sound of Silence, e Bohemian Rhapsody. O grupo também surpreende com interpretações emocionantes de trilhas sonoras clássicas, como O Último dos Moicanos, Libertango e temas de filmes como Star Wars (John Williams) e Harry Potter.

Essa variedade de estilos e a habilidade de atravessar gerações unindo fãs da música são algumas das características que tornam o show do 40 FINGERS uma experiência única.

Uma noite imperdível no Brasil

As apresentações do 40 FINGERS no Brasil prometem ser mais do que apenas shows. Elas serão uma verdadeira celebração da música, com performances que ultrapassam barreiras linguísticas e culturais. Se você é fã de boa música e deseja viver uma noite inesquecível, não pode perder essa oportunidade de ver o quarteto italiano ao vivo. A turnê de 2025 promete ser um marco na história dos shows de violão no Brasil.

SERVIÇOS: 40 Fingers no Brasil

CURITIBA

Data: 26 de setembro (sexta)

Local: Teatro Guaíra Endereço: R. XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80060-000

Horario: 21h00

Ingressos: A partir de de R$80,00

Vendas: https://www.diskingressos.com.br/

RIO DE JANEIRO

Data: 27 de setembro (sábado)

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro Endereço: Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-050

Horario: 20h00

Ingressos: A partir de de R$80,00

Vendas: https://www.ticket360.com.br//

SÃO PAULO

Data: 28 de setembro (domingo)

Local: Vibra São Paulo Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17955 - Santo Amaro, São Paulo, São Paulo, Brasil

Horario: 20h00

Ingressos: A partir de de R$150,00

Vendas: https://uhuu.com/