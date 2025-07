3 ídolos do K‑pop que faleceram no último ano

Perdas do K‑pop: Park Boram, Wheesung e Jaehyun morreram no período 2024–2025. Relembre as despedidas que deixaram os fãs do K-pop de luto

O universo do K-pop dominou milhares de fãs ao redor do planeta nos últimos tempos, mas muitos admiradores já tiveram que enfrentar o luto pelas mortes de seus ídolos. Confira quem são os ídolos que morreram no último ano e os detalhes de suas carreiras e mortes.

1 - Park Boram – morreu em 11 de abril de 2024, aos 30 anos

Carreira: Revelada no “Superstar K2” (2010), Boram emplacou singles como “Beautiful” (com Zico) e participou de OSTs, sendo reconhecida no Gaon Chart Awards como artista do mês de agosto/2014.

Circunstâncias da morte: Encontrada inconsciente em casa com amigos, sofreu parada cardíaca antes do socorro médico. A autópsia concluiu que o óbito foi por intoxicação aguda por álcool.

Park Boram - Foto: Getty Images

2 - Choi Wheesung (Wheesung) – faleceu em 10 de março de 2025, aos 43 anos

Carreira: Ícone do R&B no K‑pop, começou em 1999 na boyband A4, tornou‑se solista em 2002 e foi popular por treinar jovens talentos e preparar shows, inclusive ao lado de KCM.

Circunstâncias da morte: Encontrado em seu apartamento em Seul, a tempo após parada cardíaca, sem sinais de crime. Autópsia foi solicitada. Ele enfrentou polêmica em 2021 por uso de propofol, com penalidade suspensa.

Wheesung - Foto: Getty Images

3 - Shim Jaehyun – morreu em 29 de junho de 2025, aos 23 anos

Carreira: Vocalista mais jovem do grupo F.ABLE, estreou em 2020. Após reformulação do grupo, afastou-se do público por razões de saúde.

Circunstâncias da morte: Perdeu a vida após batalha silenciosa contra leucemia. A família confirmou a causa dias depois.

K-pop: de movimento juvenil sul-coreano a fenômeno global

O K-pop, abreviação de Korean pop, surgiu nos anos 1990 com grupos como Seo Taiji and Boys, mas foi apenas a partir dos anos 2000 que começou sua trajetória rumo à dominação global. Misturando pop ocidental, hip hop, R&B e uma estética audiovisual altamente produzida, o estilo se tornou uma poderosa força cultural, política e econômica da Coreia do Sul.

Nos anos 2010, nomes como Girls’ Generation, BIGBANG, EXO e principalmente BTS e BLACKPINK consolidaram o K-pop como um produto de exportação de massa. Além da música, os artistas passaram a influenciar moda, comportamento e até política — como o discurso do BTS na ONU e ações beneficentes em prol de causas sociais.

O sucesso, no entanto, tem um lado sombrio. A intensa competitividade, a pressão por perfeição e o controle das agências sobre os ídolos são duramente criticados. Muitos artistas, mesmo em plena fama, enfrentam problemas de saúde mental, sobrecarga emocional e invasão de privacidade. Casos trágicos de depressão e até suicídio evidenciam a urgência de mudanças estruturais no setor.

Ainda assim, o K-pop segue influente. Plataformas como TikTok, Spotify e YouTube impulsionaram novos nomes da quarta geração como Stray Kids, NewJeans e ATEEZ, mantendo viva a paixão dos fãs ao redor do planeta. O legado dos artistas que partiram segue como parte essencial dessa jornada.