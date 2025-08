Talento brasileiro brilha em Paris com estreia histórica na semana de moda masculina

Na primeira participação nacional na Fashion Week de Paris na temporada masculina, brasileiros apresentam luxo radicalmente contemporâneo

A estreia da P.Andrade na Fashion Week de Paris na temporada masculina marcou um ponto decisivo para a moda brasileira, já que esta é a primeira vez que uma etiqueta nacional se apresenta no calendário oficial parisiense. The Tree Is Your Spine, a coleção assinada por Pedro Andrade (35) e Paula Kim (35), apresentou um luxo radicalmente contemporâneo, onde a inovação têxtil e a ancestralidade dialogaram sem conflitos.

Os materiais usados na coleção contam sua própria história. Lãs termorreguladoras desenvolvidas com cientistas brasileiros, poliamidas trabalhadas de forma fina, texturas tridimensionais e até tricôs produzidos com látex amazônico são pensados e executados para provar que a união entre baixo impacto ambiental e design de alto valor é possível. Aqui testemunham a experimentação de formas e de comportamento de matéria-prima.

Exemplo disso é o tingimento de tecidos feito por bactérias nativas do Brasil, uma alternativa sustentável em comparação aos meios industriais de pigmentação. A alfaiataria clássica ganhou roupagem simples em blazers com ombros arredondados e ternos de lã. As saias sobre calças e os comprimentos alongados desafiam convenções de gênero, enquanto regatas românticas feitas de renda e crochê trazem nova dinâmica ao utilitarismo que também é explorado, imprimindo uma bem-vinda suavidade ao conceito de street wear, especialmente o masculino.

O equilíbrio entre formas tradicionais, experimentação e desenvolvimento tecnológico revela o olhar único da dupla de designers. A parceria com o artista pernambucano Samuel de Saboia (28) traz a estamparia composta por traços orgânicos que se une à essência da coleção sobre todos os ciclos e todas as mudanças naturais da vida. Nós testemunhamos aqui um processo muito honroso com as técnicas artesanais do passado, inseridas em um olhar bastante cuidadoso para o futuro.

