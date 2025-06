Sem exageros, com emoção: estilista transforma imperfeição em arte

Desfile do estilista João Pimenta mostrou detalhes em peças criativas e desfile encantador

O estilista mineiro João Pimenta (54) consolida-se, temporada após temporada, como um dos nomes mais consistentes da São Paulo Fashion Week. Sua assinatura, marcada por um rigor técnico e elaboração minuciosa, se mantém mesmo na coleção Em Construção, apresentada durante a edição que celebra os 30 anos da SPFW e que opta por uma sobriedade incomum ao estilista, mas que não descaracteriza sua essência.

A proposta, focada no guarda-roupa masculino, embora as peças possam facilmente fazer parte do mundo feminino, destaca-se pela modelagem inteligente. Ele trabalha com contrastes: volumes desabados coexistem com estruturas precisas, enquanto fibras naturais — linho, algodão e lã — ganham densidade sem perder a leveza.

O avesso exposto e costuras aparentes reforçam a narrativa de se encontrar a beleza na imperfeição, quase como um manifesto sobre seu processo criativo. O desfile, realizado no CCR das Artes, na Sala São Paulo, reforçou o tom contemplativo da coleção. A ambientação poética, somada à performance ao vivo do pianista Jonathan Ferr (38), conferiu caráter intimista à apresentação.

A música, em diálogo com as roupas, evitou grandiosidades fáceis e privilegiou emoção reservada. Pimenta não entrega revoluções a cada temporada, mas reafirma o seu domínio sobre a alfaiataria contemporânea e sobre uma construção estética global, apesar de a brasilidade estar muito presente em seu trabalho. Não da maneira convencional, claro.

Ainda assim, é inegável: toda a sua obra resiste a modismos, sustentando-se em ofício e coerência. Em um cenário muitas vezes efêmero, ele persiste como grande artesão contemporâneo e permanente.

