Rafaella Maia avalia produção de conteúdo sobre moda no Brasil: 'Muito voltado para ostentação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaella Maia fala sobre experiência como brasileira morando em Paris e revela dicas para ter sucesso no mundo da moda

Rafaella Maia (22) encara um momento único na sua trajetória no mundo da moda. Depois de se mudar para Paris, a jovem influenciadora brasileira busca oportunidades para crescer no mercado europeu — e ela já começou a conquistar seus objetivos: no último Paris Fashion Week, Rafaella foi responsável por comandar a Maison Bazaar e representar diversas marcas brasileiras. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora avalia a produção de conteúdo sobre moda no Brasil: "Muito voltado para ostentação", declara.

Redescoberta na moda

A relação de Rafaella com a moda é antiga. Ainda na adolescência, a influenciadora começou a trabalhar no setor, mas decidiu se afastar para focar nos estudos. Foi na faculdade de Publicidade e Marketing, aos 21 anos, que entendeu que a paixão pelo universo fashion era mais do que estética — era vocação.

“Trabalhei, por exemplo, na Amazon, mas percebi que não era feliz. Não me encontrava. Pensava: 'Meu Deus, não me vejo fazendo isso'. Foi quando voltei a trabalhar com moda, especificamente em um estágio na área de marketing da Casa 22 e também numa consultoria de moda. Ali, comecei a perceber que esse era realmente o meu lugar”, relembra.

Essa virada de chave não veio sem experiência: trabalhando com social media e relacionamento com influenciadores, Rafa viu de perto o funcionamento estratégico do mercado e se viu nas pessoas que acompanhava.

"Teve uma época, por exemplo, em que eu trabalhava em uma marca e era responsável pela parte de Social Media e também pelo relacionamento com influenciadores. E foi nesse momento que caiu a ficha: eu queria estar ali. Sou uma pessoa comunicativa, gosto de me expressar. Não queria mais ficar por trás das influenciadoras — percebi que me dava melhor sendo uma delas".

Hoje, graças aos trabalhos anteriores, Rafa afirma entender as demandas das marcas que a contratam como influenciadora: "O trabalho é colaborativo e a marca está ali com uma necessidade real. Essa minha vivência nos bastidores foi essencial para entender isso e entregar algo que realmente faça sentido para quem me contrata”, avalia. “O meu trabalho é justamente unir esses dois mundos: o meu e o da marca, para criar algo com propósito.”

Conteúdo de moda no Brasil

Rafaella conta que foi observando o comportamento da internet que decidiu oferecer um conteúdo diferente no nicho da moda: "Quando comecei a me profissionalizar mais, senti que a internet estava muito vazia, sabe? Era tudo muito voltado para ostentação. Na moda, principalmente, as pessoas pareciam estar lá só para mostrar luxo — a melhor bolsa, a peça mais cara... E quem acompanhava isso acabava pensando: 'Quero ser essa pessoa'. Então comecei a refletir: não quero só representar esse papel, de alguém que as pessoas querem ser. Quero poder agregar para quem me segue”, afirma.

Essa motivação resultou no quadro “Call me Rafa”, em que compartilha curiosidades, histórias e bastidores do universo fashion. "Gosto de trazer esse olhar mais aprofundado: por exemplo, se estou falando de luxo, gosto de explicar de onde veio uma marca como a Louis Vuitton, o que ela representa, qual é a história por trás.”

De São Paulo a Paris

Ao se mudar para Paris, Rafaella deu início a uma nova etapa: construir sua imagem dentro de um dos mercados mais tradicionais e exigentes da moda global. O processo, como ela mesma define, é de “steps by steps”. “A diferença cultural é muito forte, principalmente na forma como as pessoas se comportam e consomem. No Brasil, a gente tem muito esse hábito de ter muitas roupas, muitas coisas. Já aqui, percebo que é o oposto: as pessoas compram menos, mas com mais qualidade. O armário de uma francesa é completamente diferente do armário de uma brasileira. Elas prezam por peças que duram a vida inteira — não é sobre quantidade, é sobre qualidade mesmo”, comenta.

Essa percepção cultural reflete também na sua atuação: “Agora, morando aqui, meu foco é realmente me inserir nesse mercado. Em São Paulo, eu já sou muito presente, as pessoas me conhecem, os PRs sabem quem eu sou, então sempre estou nos eventos. Em Paris, é diferente — sou nova na cidade, e ainda estou me apresentando, mostrando quem sou”.

A presença nos eventos em Paris tem sido um processo de autoconhecimento e crescimento profissional para a influenciadora. “Acho que o que mais me marcou, de verdade, foi entender que tudo gira em torno do networking. Quanto mais me conecto com as pessoas certas, mais cresço — seja me posicionando, entregando um bom trabalho ou construindo minha imagem no Instagram”, conta.

Futuro mais internacional

Com o foco voltado para o crescimento internacional, Rafaella já vem adaptando seu conteúdo para o público estrangeiro. A jovem compartilha seus próximos passos: “Fortalecer minha presença no mercado europeu e construir minha imagem e identidade por aqui. Quero me posicionar cada vez mais nesse cenário".

"E mais do que isso, alcançar o mercado mundial. Não quero ser apenas mais uma influenciadora do Brasil — meu objetivo é realmente crescer e ser reconhecida internacionalmente", conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Andreucci (@rafaellamaiaoficial)

Leia também: Veja 6 looks marcantes do primeiro dia do Festival de Cannes após proibição de trajes