João Lucas confessa ter sido muso inspirador para Sasha Meneghel: ‘Privilégio’

Em entrevista à TV Caras, João Lucas falou sobre ter servido de inspiração para Sasha Meneghel na criação dos figurinos de nova turnê

João Lucas, 26, estreia a turnê de seu primeiro disco nesta sexta-feira (1) no Teatro Gazeta, em São Paulo. O espetáculo “João Lucas, AO VIVO” é o primeiro show solo do cantor com banda completa e passará por quatro cidades ao redor do Brasil.

O formato, no entanto, não é a única novidade especial que João Lucas preparou para os fãs que marcarem presença na turnê. Em entrevista à TV Caras, o artista compartilhou um pouco do processo criativo do show que irá referenciar momentos marcantes da carreira.

A carreira de João Lucas, no entanto, não foi inspiração somente para o processo criativo da turnê, mas também para outro detalhe crucial do show: o figurino. Na entrevista, o cantor confessou que cada apresentação contará com uma roupa diferente e que todas foram criadas por sua estilista e esposa, Sasha Meneghel.

Quando questionado se já teve uma música composta para ele, João Lucas negou: “Não, acho que não. Geralmente, sou eu quem faço”, afirmou para Fabrício Pellegrino e Pietra Mesquita da TV Caras, que brincaram com o fato de o cantor ter roupas feitas em sua homenagem. “Muita roupa. Inclusive, na turnê toda, a gente tem um look para cada show e cada um deles foi feito pela Sasha”.

O artista seguiu a falar do privilégio de ter suas roupas da turnê feitas por Meneghel: “Muito chique, de verdade. Pô, que privilégio e que honra. Na minha primeira turnê ter uma designer assinando, uma estilista que é a minha esposa e diretora criativa da Mondepars”.

João Lucas e Sasha Meneghel iniciaram seu relacionamento em 2020, após se conhecerem em um grupo de oração promovido por amigos em comum. Apenas um ano depois, em maio de 2021, o casal oficializou a relação em uma cerimônia íntima para amigos e familiares na praia de Angra dos Reis, onde Xuxa tem uma casa.

Ainda em entrevista à TV Caras, João Lucas afirmou que grande parte das músicas de seu novo disco são sobre a esposa, mencionando a faixa Estrelas, que foi baseada em uma memória do cantor com a esposa. A turnê, que já teve parte da setlist revelada no Instagram, deve explorar toda a discografia do artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR JOÃO LUCAS NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram A post shared by João Lucas (@joao.lucas)

Leia também: João Lucas revela desejo de aumentar família com Sasha: 'Sonho muito'