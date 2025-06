Grife exalta identidade brasileira e transforma moda em retrato do país

A coleção equilibra peças comerciais e experimentais, que se combinam com as mais conceituais! Amazônia é a referência da grife

A grife Dendezeiro, de Hisan Silva e Pedro Batalha, segue mapeando o Brasil por meio da moda. Se na temporada passada o sertão nordestino inspirou suas criações, agora é a Amazônia que ganha destaque em Brasiliano 2, coleção apresentada na edição 59 da SPFW.

Longe do exotismo superficial, a marca explora a região com uma abordagem que mistura o pragmatismo e a história. As referências à fauna e flora surgem em detalhes muitas vezes literais: estampas de peixes de água doce, bolsas com silhuetas de animais nativos, tops e mantas de folhas de bananeira ou que remetem a troncos, a vitória-régia pintada à mão em looks inteiros.

A cartela de cores composta em sua maioria por tons terrosos de diversas profundidades e verdes variados é atravessada por vermelhos e azuis tanto vívidos quanto pontuais, enquanto materiais como a sarja crua, o linho e a palha reforçam a conexão com o natural. A coleção equilibra peças comerciais e experimentais.

De um lado, camisetas gráficas, ótimas peças de complementação, calças amplificadas de corte reto e bermudas sofisticadas em alfaiataria; de outro, saias com estruturas de palha e franjas de ráfia com dimensões esculturais e exuberantes, peças em tapeçaria, além dos comprimentos perigosamente encurtados. O experimental e o comum coexistem pacificamente e eles se complementam com equilíbrio.

O trabalho manual é sempre valorizado nas coleções da Dendezeiro e aqui aparecem também com a padronagem zebrada que, de longe, parece uma estampa, mas na verdade são bordados em linha marrom feitos com precisão e muita delicadeza. Há uma mistura de elementos e de referências, mas o resultado final não deixa a coleção fragmentada. Existe uma essência muito coesa que une todas essas informações trazidas pela marca, que acerta em cheio ao evitar clichês: a sua Amazônia não é um cenário idealizado, mas um território de possibilidades.

