Grife evoca identidade brasileira ao homenagear ícone da cultura popular

Grife brasileira promove uma sofisticação com um recorte não só contemporâneo, mas também muito brasileiro em nova coleção

A Misci transformou a personagem Tieta, de Jorge Amado (1912-2001), em símbolo de resistência contemporânea durante o seu desfile na Fundação Bienal de São Paulo. Sob direção do estilista Airon Martin (32), a coleção explorou a dualidade entre tradição e progresso, materializada em peças que dialogam com a preservação ambiental e a diversidade cultural.

A narrativa começou nos materiais. Fios de látex amazônico surgem em bordados e amarrações, enquanto couro de pirarucu e a inovadora Pelle Verde, uma espécie de tecido sustentável que aproveita as plantas do caule à folha e proporciona uma textura única às peças, reforçam o compromisso ecológico da etiqueta.

A alfaiataria italiana de lã, desta vez no inédito tom de marrom, manteve os códigos da marca que olha para a sofisticação com um recorte não só contemporâneo, mas também muito brasileiro. Parcerias estratégicas dão ainda mais profundidade ao projeto e à essência da Misci.

Com o apoio do Instituto Riachuelo, a Misci cocriou uma peça conceito para o desfile com as bordadeiras do Rio Grande do Norte, que foi leiloada em prol dos projetos sociais da instituição. Já a colaboração com a designer de calçados Paula Torres trouxe botas, mules, escarpins e sapatilhas que unem a proposta contemporânea da marca de Torres com as referências da coleção da Misci.

O flerte com as estampas retorna à trajetória da marca, que se vale de suas inspirações atuais, mas não de maneira óbvia. O recurso visual vem como uma extensão que sugere o caminho que a marca tomou aqui, muito mais artístico e menos literal. Ao homenagear Tieta e trazer meios sustentáveis junto com roupas bem executadas, a Misci propõe uma reflexão sobre o papel da moda como agente cultural. Aqui a mensagem é que nós, como moda brasileira, não só resistimos como pertencemos. Histórias para contar, afinal, não nos faltam.

