CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Moda
  2. Giorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos
Moda / COLUNA

Giorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos

Destaque na coluna Moda da Revista CARAS, coleção de Giorgio Armani usa a silhueta feminina como ponto de partida e celebra assinatura icônica

Paula Martins
por Paula Martins

Publicado em 08/08/2025, às 17h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Imagens do desfile da nova coleção de Giorgio Armani - Foto: Getty Images
Imagens do desfile da nova coleção de Giorgio Armani - Foto: Getty Images

Em sua recente coleção de alta-costura, o estilista Giorgio Armani (91) celebrou meio século de carreira revisitando uma de suas assinaturas mais icônicas: o preto absoluto. A coleção retrata um exercício de observação diante do uníssono cromático e mesmo a linguagem extremamente elegante praticada pelo estilista se desdobra em jogos, detalhes e referências que fazem cada uma das criações contar a própria história.

O desfile explorou o espectro do preto, passando por materiais como o veludo fosco que absorve a luz, aos tecidos metalizados que abrilhantam a silhueta. Armani acompanhou os preparativos remotamente por recomendação médica e mostrou seu apreço pela contemporaneidade ao transformar códigos masculinos em narrativa feminina nos fraques com decotes profundos, smokings combinados com saias de corte aberto de tule e jaquetas militarizadas com passamanarias delicadas.

Apesar de ter um visual bem consolidado, Armani é perspicaz ao equilibrar tradição e inovação. Percebemos as referências históricas nos longos que estão prontos para a temporada de premiações e que se apresentam com um perfume old Hollywood, com modelagem coluna clássica de cintura marcada e decotes aprofundados, pontuados por detalhes ousados e atuais, como a rigidez geométrica dos ombros, plumas, gravatasborboleta e estruturas descoladas da silhueta.

Leia também: Talento brasileiro brilha em Paris com estreia histórica na semana de moda masculina

Apesar da ausência física do designer, sua visão permaneceu intacta. A coleção apresentada mostra que Armani ainda redefine a elegância e mantém seu olhar relevante. Em um momento em que a moda oscila entre efemeridade e nostalgia, ele ofereceu um argumento persuasivo de que o verdadeiro luxo não segue tendências, mas sobrevive por meio do aperfeiçoamento. O preto, como ele afirmou, "é a cor mais clássica e, ao mesmo tempo, a mais exigente".

Foto: Getty Images | Desfile de Giorgio Armani
Foto: Getty Images | Desfile de Giorgio Armani
Foto: Getty Images | Desfile de Giorgio Armani
Foto: Getty Images | Desfile de Giorgio Armani
Foto: Getty Images | Desfile de Giorgio Armani

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOVIDADES DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL:

Paula Martins

Jornalista, estilista e consultora de moda, Paula Martins traduz, em forma de conteúdo relevante, tudo o que acontece nas passarelas e nos mais influentes eventos de moda e lifestyle do mundo.

modaGiorgio Armani

Leia também

REVISTA

Pedro Andrade e Paula Kim apresentam um luxo radicalmente contemporâneo na Fashion Week de Paris - Fotos: Getty Images

Talento brasileiro brilha em Paris com estreia histórica na semana de moda masculina

INSPIRAÇÃO!

João Lucas foi inspiração para roupas feitas por Sasha Meneghel - Foto: Reprodução/Instagram

João Lucas confessa ter sido muso inspirador para Sasha Meneghel: ‘Privilégio’

CARAS FASHION

O evento aconteceu entre os dias 22 e 27 de julho no Centro Cultural de São Paulo - Foto: Agência Fotosite @agfotosite

Moda com alma: os desfiles que elevaram a cena na Casa de Criadores

Simon Porte Jacquemus

Desfile de Simon Porte Jacquemus aconteceu no Orangerie do Palácio de Versailles - Foto: Getty Images

Estilista francês resgata memórias em coleção autoral com proposta instigante

ORIGEM E HISTÓRIA BRASILEIRA

Roupas bem executadas com inspiração nacional e foco sustentável dão os contornos da coleção - Foto: BRAZIL NEWS

Grife evoca identidade brasileira ao homenagear ícone da cultura popular

Ombros definidos na passarela!

Lini faz homenagem ousada ao cinema clássico - Reprodução/BrazilNews

Lini revisita glamour de Hollywood com alfaiataria ousada e ombros marcados

Últimas notícias

Preta Gil e GominhoGominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
Arlindinho CruzUm dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz
Arlindo Cruz estava internado em um hospital no RioMédico explica sequelas graves que afetaram Arlindo Cruz após o AVC: 'Áreas cerebrais destruídas'
Mariana Ximenes e Gabriel LeoneMariana Ximenes e Gabriel Leone prestigiam o lançamento do Prêmio Chico Vive
NoneMichelle Barakat utiliza técnica inovadora no transplante de sobrancelhas
Imagens do desfile da nova coleção de Giorgio ArmaniGiorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos
NoneDra. Gilmara Pandolfo explica os sinais da doença inflamatória intestinal
Arlindo Cruz e sua filha caçula, FloraBabi Cruz sobre paternidade de Arlindo Cruz: 'Sempre foi extremamente presente'
Arlindo Cruz e famíliaQuem são os filhos de Arlindo Cruz? Conheça a família dele
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade