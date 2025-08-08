Giorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos

Destaque na coluna Moda da Revista CARAS, coleção de Giorgio Armani usa a silhueta feminina como ponto de partida e celebra assinatura icônica

Em sua recente coleção de alta-costura, o estilista Giorgio Armani (91) celebrou meio século de carreira revisitando uma de suas assinaturas mais icônicas: o preto absoluto. A coleção retrata um exercício de observação diante do uníssono cromático e mesmo a linguagem extremamente elegante praticada pelo estilista se desdobra em jogos, detalhes e referências que fazem cada uma das criações contar a própria história.

O desfile explorou o espectro do preto, passando por materiais como o veludo fosco que absorve a luz, aos tecidos metalizados que abrilhantam a silhueta. Armani acompanhou os preparativos remotamente por recomendação médica e mostrou seu apreço pela contemporaneidade ao transformar códigos masculinos em narrativa feminina nos fraques com decotes profundos, smokings combinados com saias de corte aberto de tule e jaquetas militarizadas com passamanarias delicadas.

Apesar de ter um visual bem consolidado, Armani é perspicaz ao equilibrar tradição e inovação. Percebemos as referências históricas nos longos que estão prontos para a temporada de premiações e que se apresentam com um perfume old Hollywood, com modelagem coluna clássica de cintura marcada e decotes aprofundados, pontuados por detalhes ousados e atuais, como a rigidez geométrica dos ombros, plumas, gravatasborboleta e estruturas descoladas da silhueta.

Apesar da ausência física do designer, sua visão permaneceu intacta. A coleção apresentada mostra que Armani ainda redefine a elegância e mantém seu olhar relevante. Em um momento em que a moda oscila entre efemeridade e nostalgia, ele ofereceu um argumento persuasivo de que o verdadeiro luxo não segue tendências, mas sobrevive por meio do aperfeiçoamento. O preto, como ele afirmou, "é a cor mais clássica e, ao mesmo tempo, a mais exigente".

