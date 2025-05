Estilista Weider Silveiro manifesta sua devoção às mulheres na passarela da SPFW

Na edição que marca os 30 anos da SPFW, o estilista piauiense Weider Silveiro mostra suas peças inspiradas nas Vênus ao longo da história

O estilista piauiense Weider Silveiro se enquadra nos profissionais da moda que amam e admiram as mulheres. E essa devoção se manifesta em seu design. Na edição que marca os 30 anos da SPFW, Silveiro se inspira nas Vênus ao longo da história.

Desde a antiguidade, passando pela mitologia grega e pelas retratações renascentistas, chegando ao que considera como as Vênus contemporâneas, representadas por divas como Madonna (66), Cher (78) e demais figuras femininas poderosas da atualidade.

Conhecida por ser o ideal da beleza feminina, a Vênus pelo olhar e pelas mãos de Silveiro ganha visuais que transitam entre passado e moderno, em peças com busto, cintura e quadril marcados e tons apastelados, que se fundem a elementos contemporâneos, como os recortes assimétricos, as nervuras tridimensionais, o cós deslocado da silhueta, cores vívidas e intervenções vanguardistas de plissados, franjas, drapeados e estruturas marcantes, que transformam o trabalho do estilista em verdadeiras esculturas de vestir.

Vestidos e conjuntos de jersey têm destaque importante e surgem com um movimento sublime causado pelo trabalho com drapeados e dimensões abalonadas que geram estímulos sensoriais diversos e uma extensão teatral do corpo.

Silveiro é um destemido explorador das possibilidades de uma matéria-prima. Constrói silhuetas e experimenta suas referências sem obviedades, mas consegue deixar claras suas pretensões. Os looks apresentados de forma monocromática dão ainda mais intenção ao trabalho, que explora a silhueta e a estética do universo feminino com pluralidade e entrega.

