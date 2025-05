Estilista paulista leva a alma urbana às passarelas e evoca estética cosmopolitana

A coleção do estilista paulista imprime uma identidade com estampa camuflada e traz ar contemporâneo aos looks! Já a renda dá toque romântico

Sempre que nós assistimos a um desfile da marca do estilista paulistaFábio Souza presenciamos uma efervescência de referências, mas sempre com o resultado final muito conectado com o propósito estético ALG.

As coleções da À La Garçonne trazem muitas propostas, mas todas se enquadram em uma narrativa extremamente cosmopolita e fresca, que explora diversas nuances da moda em um ambiente urbano, caótico e plural. Nós temos o esportivo, o sofisticado, o casual, o sexy, o anárquico...

A marca traduz o vestir para a cidade de maneira contemporânea e que se conecta com uma elegância confortável, despretensiosa, jovial na medida e desejável, acima de tudo. Cada um de nós, em algum nível, pode se reconhecer nas criações da ALG. Alfaiataria? Sim. Mais amplificada, em tons profundos ou em xadrez, com cintura e quadril marcados, mas com uma fluidez que cria um contraste visual interessante e moderno entre silhueta estruturada e liberdade de movimentos.

Glamour? Temos também. Casacos imponentes com golas de pele, ou os modelos texturizados, que vêm combinando em cor e proposta de elegância com os ternos de alfaiataria que lhes serviram de base. Para amantes da casualidade sem obviedade, temos os tênis robustos usados tanto com parcas amplas como em conjuntos sofisticados.

A sensualidade se fez presente em lingeries aparentes, saias com fendas profundas, decotes acentuados e vestidos pontuados pela transparência imodesta da renda, que ainda traz um toque de romantismo. O jeans estonado, as estampas camufladas e os vestidos longos de materiais densos completam a coleção, que traz um leque de dinâmicas visuais, mas tendo a vida urbana como cenário fundamental.

