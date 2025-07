Estilista francês resgata memórias em coleção autoral com proposta instigante

Em sua nova coleção, Simon Porte Jacquemus costura afeto, volume e identidade em peças que celebram o passado com linguagem moderna

Em Versailles, o estilista francês Simon Porte Jacquemus (35) transformou a Orangerie do Palácio de Versailles num palco para uma narrativa íntima. Batizada de Le Paysan, a coleção é um grande manifesto autobiográfico do designer que costuma transportar plateias para campos de lavanda ou salinas, mas que desta vez conduziu um exercício de memória dos seus primeiros anos na Provença, no sul da França.

O desfile começou com uma criança abrindo as portas do jardim, representando o próprio estilista na infância. Se em coleções passadas ele estilizava a vida campestre, aqui a abordagem foi mais pessoal e também mais próxima da realidade.

A apresentação se inicia com camisas amplas e saias abertas compostas de diversas camadas, recurso que foi bastante trabalhado na coleção, e que trazia uma espécie de efeito instigante, que demonstrava ao mesmo tempo peso e suavidade.

Conjuntos ajustados vinham com pontos de diferenciação eficazes para manifestar o mood da coleção, como mangas abertas e golas geométricas superlativas. Destaque para o adorno de esferas colocado nas barras de saias e calças que traziam movimento e uma extensão diferenciada da peça.

A atmosfera romântica predominante da coleção é equilibrada com o jogo de comprimentos e volumes, com as formas angulosas e o uso de materiais mais densos, como o couro. Este, aliás, foi trabalhado com leveza e maleabilidade, adicionando contrapontos urbanos à coleção e ampliando as propostas do estilista para além do bucólico.

Ao ressignificar seu passado como luxo, Jacquemus explora a valorização do rústico não pelo viés exótico, mas como elevação do cotidiano à condição de diferentes realidades. Nessa coleção, mais do que nunca, o designer mostra que as suas raízes não são apenas uma inspiração, mas todo fundamento que se entrelaça em cada fibra de seu trabalho na passarela.

Leia também:Flávia Alessandra, Giulia e Olívia compartilham segredos, afeto e aprendizados em família

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: