Estilista curitibana aposta em influências arquitetônicas em nova criação de moda

As novas criações da estilista curitibana Heloisa Strobel mostram mais detalhes de seus conhecimentos e referências de Arquitetura e Urbanismo

A estilista curitibana Heloisa Strobel é formada em Arquitetura e Urbanismo, tendo atuado na área por muitos anos. São nítidas as influências arquitetônicas em suas referências e nas suas criações. Fundada em 2012, a marca Reptilia traz muitas formas e experimentações aliadas a um trabalho que preza pela sustentabilidade, sempre com o reaproveitamento de resíduos têxteis e com produção local. Nesta coleção apresentada na edição que marca os 30 anos da Semana de Moda de São Paulo, as bases de formação da designer, obviamente, puderam ser notadas.

Batizada de Tectônica, a coleção abraça uma narrativa chique e sensível, nos convidando a refletir sobre todos os movimentos naturais do planeta e, por consequência, da vida. Strobel explora a fluidez e a estrutura, junto com as sobreposições inteligentes que fazem alusão aos movimentos e às disposições das placas tectônicas. Há recortes bruscos e inusitados que transformam a alfaiataria proposta pela estilista e trazem essas peças para um lugar de contemporaneidade.

As estampas são diversas e vão desde listras clássicas, mas repaginadas em tons e espessuras, até a abstração orgânica de onde surgem formas, riscos e cores que evocam a natureza terrosa que serviu de base para a coleção. Já a silhueta trabalhada pela estilista explora um tronco alongado, que se sobrepõe às peças, em sua maioria fluidas, colocadas na parte de baixo do corpo.

A história da coleção também é contada nos detalhes. Mangas produzidas em camadas distintas e bem evidentes, a estamparia que pode ser ligada às fissuras terrestres, além da assimetria que se relaciona com as falhas e imperfeições naturais, a paleta que passa por terrosos, brancos, cinza, pretos e azuis e que atua com impressões de solidez e suavidade, tal qual um ciclo natural.

